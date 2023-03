Presidente Petro: ¡La Guajira necesita regular sus servicios públicos domiciliarios!

Por: César Cruzco |

marzo 27, 2023

Para todos los que ayudamos a elegir a Gustavo Petro y a Francia Márquez como presidente y vicepresidente de este país, tenemos una gran esperanza, que estos señores iban a realizar grandes acciones para La Guajira. Desde el inicio de su periodo hemos escuchado al señor Presidente hablar de la Guajira con un conocimiento claro de las situaciones que se vine presentado en el departamento.

El día 10 de octubre de 2022, a escasos 2 meses y tres días de posesionado, el presidente Gustavo Petro, llego a la Guajira, concretamente al Municipio de Uribia, tras el coletazo del huracán Julia y dijo en el comando de mando, que “Las rancherías de Uribia son altamente vulnerables a la crisis climática por su alta fragilidad socio-económica y segregación socio-espacial, tenemos que pensar en soluciones estructurales para reducir sus impactos”.

El 9 de diciembre Petro estuvo en La Guajira, en la Presentación del Plan de Abastecimiento de Agua Potable para La Guajira 'Wüin Üles' y aclaro que La guajira, tiene que ponerle foco a las necesidades de esta comunidad desde su visión, no desde "una mirada cachaca que no sabe lo que necesitan" y añadió que se deben "los recursos de mantenimiento, para que esos dineros no se gasten en cerveza, votos o novias" y terminó llamando al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que deben mirar cómo concibe esta comunidad a las familias, para, a partir de eso, construir los proyectos. Porque "es un fracaso que en el Gobierno se hayan muerto 20 niños por desnutrición. A lo que agregó que "¿De qué potencia mundial de la vida estamos hablando? Es una mentira". En cada uno de los discursos oímos al presidente hablar de la guajira, como destino para el turismo y nuestro potencial que tenemos en las energías eólicas con nuestro viento y el sol. Ósea que nuestro presidente si sabe las cosas que necesita nuestro departamento.

Igualmente se nombró al pediatra LUIS GOMEZ PIMIENTA, como gerente del plan especial para la Guajira, en relación a la sentencia T302 del 2017, frente a la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas Wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao del Departamento de La Guajira; contamos con un viceministro de Deporte Dr Camilo Iguarán Campo, quien es comunicador social y administrador deportivo y tenemos a la Dra Farides Pitre Redondo, docente, posesionada como asesora del despacho del Ministerio de Educación Nacional. Ósea que a la Guajira hasta ahora le ha ido bien en nombramientos nacionales

Las situaciones y problemas de La Guajira, han sido comentadas al excandidato y hoy presidente por las organizaciones sociales, comunitarias, sindicatos, indígenas y políticos que hemos trabajado para ayudar a cambiar este departamento. Para nadie es un secreto que en nuestro departamento viene sufriendo desde hace muchos años, por los pésima servicios públicos domiciliarios de Energía, agua, aseo, gas y comunicaciones para los Guajiros.

El gobierno nacional ordenó el Decreto 0227 del 16 de febrero 2023, por el cual se reasumen algunas de las funciones Presidenciales de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. (Ley 148 de 1194). Las funciones que asume el presidente son sobre los servicios públicos domiciliarios de Agua Potable y Saneamiento Básico y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuadas mediante los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y demás normas concordantes, las cuales, de conformidad con el artículo 68 de la ley 142 de 11 de julio de 1994. El artículo 48 de la ley 142 de 1994, denominada Ley de Servicios Publico, estableció la "Delegación de Funciones Presidenciales a Las Comisiones.

El presidente señalará las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que le encomienda el artículo 370 de la Constitución Política, y de los demás a los que se refiere esta Ley, por medio de las comisiones de regulación de los servicios públicos, si decide delegarlas, en los términos de esta Ley. Las normas de esta Ley que se refieren a las comisiones de regulación se aplicarán si el Presidente resuelve delegar la función aludida: en caso contrario, el Presidente ejercerá las funciones que aquí se atribuyen a las comisiones. Que durante el plazo otorgado para la designación del presente decreto, se presentaron oportunamente observaciones al proyecto de Decreto las siguientes personas naturales y jurídicas: Jean Pierre Niño Suarez, ANDESCO, Christian Fernandez Rivera, ISAGEN, ASOCODIS, Backer y Mackenzie, ANDEG ; Hidrogeno Colombia, CELSIA, ACOLGEN, EPM, Bolsa Mercantil de Colombia, ENEL, agremiaciones en conjunto (ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS, SER COLOMBIA) Y NATURGAS. El 9 de febrero de 2023 presentó observaciones la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y X1 00 Legal. Solo basta mirar quienes se opusieron al Decreto en mención con los nombres que se plantean aquí y que plantearon observaciones. Todas hacen partes de las grandes empresas que manejan los servicios públicos, con grandes ganancias

Para los guajiros, el hecho de que el presidente de la República, decida retomar las funciones de regulación de los servicios públicos en el país es una gran compensación, para nosotros para mejorar nuestra canasta familiar. Todos conocemos los problemas que tenemos con el servicio de agua potable, en un departamento que a pesar de tener la represa del Rio Ranchería, existen más de 12 municipios que no tienen el servicio de agua potable y los que los posemos debemos tener que asumir que en Riohacha nos llega máximo en el mes 8 veces, pero el servicio llega para cancelar todo el mes. No poseemos servicios de alcantarillado. El servicio de energía eléctrica es pésimo y costoso.

El departamento de La Guajira está muy lejos de alcanzar la cobertura universal en el servicio de energía eléctrica, su cobertura actual es inferior al 60%. A esa situación se suma el alto costo del servicio, lo que también está generando la reacción de la comunidad exigiendo un menor valor del kilovatio hora al gobierno nacional. El servicio de gas domiciliario, a pesar de ser departamento productor, es demasiado costoso para los comerciantes. En pasados días, cinco días, llevan sin el servicio de gas natural domiciliario más 15 mil usuarios del casco urbano del municipio de Manaure, por protesta de siete comunidades wayús, quienes denuncian incumplimientos por parte de la empresa Promigas. Además, este servicio no lo poseen todos los habitantes de nuestro departamento.

Es necesario, que el gobernador de La Guajira y los 15 alcaldes le soliciten al presidente de la república, la necesidad que nuestro departamento y los municipios, inicie el proceso retomar las funciones de regulación de los servicios públicos. He leído que el alcalde de Medellín, DANIEL QUINTERO CALLE, le ha solicitado al presidente, que, como presidente de la junta directiva de EPM, solicitarle que se autorice congelar las tarifas de servicios públicos en, Medellín, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Santander, Norte De Santander, Caldas, Quindío, Santa Marta, Risaralda, Quibdó, Providencia, Sucre. Esto es estar pendiente del trabajo nacional para replicarlo en cada región. Además, que dice que uno como gobernantes no se puede dormir tranquilos, teniendo que obligar a los ciudadanos a pagar los caros servicios públicos domiciliarios.

Quiero terminar solicitándole de la manera más respetuosa, a los directivos de ASODEGUA, CUT, SINTRACARBON, organizaciones sociales, comunitarias, sindicatos, indígenas y políticos entre otros, que le solicitemos al Presidente de República, ya que nuestros alcaldes no lo han realizado, una comunicación donde se explique claramente la situación de los servicios públicos en nuestros departamento y en cada uno de las Alcaldías, estoy seguro que el presidente tendrán en cuenta esa carta y seguro que nos ayudara para la regulación de los servicios publico domiciliarios. Es hora que la comunidad se ponga al frente y mas cuando tenemos un presidente que en cada discurso menciona al departamento de La Guajira.