Dale un arma a un hombre y podrá robar un banco. Dale conocimiento y... robará a todo el mundo

Por: Hernando Copete Ortiz |

marzo 27, 2023

Leyendo en estos días en Linkedln un escrito elaborado por María Angélica Izzo, quien está ubicada en Buenos Aires, Argentina, me encantó su contenido, que no lo pensé dos (2) veces, para enviarlo a Las2orillas. No varié su texto (“Robo en un Banco”) pero sí le hice unos cambios de forma o estructura. Espero les guste y cualquier parecido con nuestro sistema político es pura coincidencia.

La historia comienza así:

Un ladrón, con sus secuaces, entro a un banco diciendo, en voz alta e intimidatoria:

Que nadie se mueva, el dinero no es de ustedes, su vida en cambio les pertenece.

Todos en el banco, asustados, temerosos, en silencio, lentamente se tiraron al piso.

A esto se le llama: CONCEPTOS PARA CAMBIAR MENTALIDADES (cambia la manera convencional de pensar y entender el mundo).

Ante esta situación, una mujer se acostó provocativamente en uno de los escritorios, pero el ladrón le grito: ¡Por favor, compórtese, se trata de un robo, no de una violación!

A esto se le llama: SER PROFESIONAL. (las actividades se deben enfocar en lo que estás especializado en hacer)

Mientras los ladrones escapaban, huían del lugar de los hechos, el ladrón más joven (con una especialidad MBA) le dijo al ladrón viejo, que apenas terminó la primaria: "Oye, viejo, contemos cuánto dinero nos llevamos".

El ladrón viejo, evidentemente enojado, le replicó: “No seas estúpido, es mucho dinero para contarlo, esperemos a que los medios de comunicación nos digan cuánto dinero perdió el banco".

A esto se le llama: EXPERIENCIA (La experiencia es más importante que un título, otorgado por una institución académica)

Una vez que se fueron los ladrones, el gerente del banco le dijo al supervisor que llamara de inmediato a la Policía.

El supervisor le dijo ¡Alto! Antes consideremos los cinco (5) millones que nos faltan del desfalco del mes pasado y lo reportamos como si los ladrones también se lo hubieran llevado.

El gerente, sin pensarlo dos veces dijo: ¡Correcto!

A esto se le llama: GERENCIA ESTRATÉGICA (Sacar ventaja de una situación desfavorable)

Al día siguiente, en las noticias de la radio, televisión y prensa, en sus titulares se reportó que se habían robado 100 millones de pesos del banco. Los ladrones solo contaron 20 millones.

Los ladrones muy enojados reflexionaron: “Arriesgamos nuestras vidas por miserables 20 millones, mientras que el gerente del banco se robó 80 millones en un solo cerrar y abrir de ojos".

Por lo visto conviene más estudiar y conocer el sistema que ser un ladrón.

A esto se le llama: EL CONOCIMIENTO ES TAN VALIOSO COMO EL ORO (por ello se les restringe la educación al pueblo)

El gerente del banco, feliz y sonriente, se sintió satisfecho ya que sus pérdidas en el mercado cambiario fueron cubiertas por el robo.

A esto se le llama: APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES (estas se dan una solo vez y no se pueden dejar para mañana)

MORALEJA

DALE UN ARMA A UN HOMBRE Y PODRA ROBAR UN BANCO. DALE CONOCIMIENTO A UN HOMBRE Y PODRA ROBARLE A TODO EL MUNDO (la importancia de las leyes y sus reformas, para algunos. Los que se benefician de ellas).