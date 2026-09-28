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Por segundo año consecutivo, un cucuteño consigue la hazaña de obtener un ICFES perfecto

PorLas Dos Orillas

Sep 28, 2026

Martín Luengas obtuvo puntaje perfecto y el presidente deTecnoglass, el empresario Christian Daes, financiará sus estudios en la Universidad Eafit en Medellín

Split-screen photo of two students: left, a young man in a blue shirt and glasses in a studio; right, a smiling young man with a medal and certificate, celebrating, with the icfes mejor saber logo and a green checkmark overlay. - Por segundo año consecutivo, un cucuteño consigue la hazaña de obtener un ICFES perfecto
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Matias Luengas no podía creer cuando vio que la página del Icfes le arrojaba el puntaje perfecto. Pese a ser el mejor alumno de su curso, no creía que fuera capaz de alcanzar la hazaña de los 500 puntos. Aún así, lo logró. 

En su colegio, el Santo Ángel de la Guarda, uno de los mejores de Norte de Santander de donde el 45 % de sus graduados obtiene 360 puntos en el examen de Estado, lo recibieron con aplausos, una torta y una pancarta gigante de felicitaciones. 

Banner celebrating student Matías Luengas at Colegio Santo Ángel de la Guarda, announcing 500/500 points ICFS and a congratulatory message. - Por segundo año consecutivo, un cucuteño consigue la hazaña de obtener un ICFES perfecto

Con el logro del joven Matias Luengas, la capital del Norte de Santander celebra durante segundo año consecutivo los buenos resultados de sus bachilleres en el ICFES. El año pasado, el puntaje perfecto corrió por cuenta de Andrés Felipe López Gutiérrez. 

A diferencia de Gutiérrez, quien presentó el examen tres veces sucesivas hasta que alcanzó el puntaje perfecto, el joven Matías Luengas lo alcanzó en la primera oportunidad. No obstante, la cantidad de presentaciones del examen no le quita mérito al resultado. 

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Los otros logros de Matías Luengas antes del Icfes perfecto

Apenas siendo un niño, cuando tenía 3 años, Matías Luengas destacaba entre los demás al momento de leer las novenas de fin de año. Además de eso, siempre estuvo en disposición de ayudarle a sus compañeros de clase con los temas que a él se le facilitaban más que a los demás. A raiz de eso, también consideró estudiar para ser profesor.

En 2025, Luengas ganó las Olimpiadas de Ciencias que realiza la Universidad de Santander, la institución que cuenta con uno de los mejores campus del mundo. Al mismo tiempo, el cucuteño no descuidaba su pasión por el baloncesto, donde entre cestas y enganches encontraba un desfogue a sus disciplinadas jornadas de estudio. 

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Al año siguiente, se volvió a coronar campeón. En esa ocasión fue en el campeonato nacional de las XVIII Olimpiadas Matemáticas de Secundaria organizadas por la Universidad Industrial de Santander (UIS). En el certamen participaron más de 20 mil jóvenes de todo el país, en los que hubo 245 finalistas de alto rendimiento. Luengas le ganó a todos. 

Smiling young man wearing a peach shirt and green medal lanyard holds a certificate at an event, with a colorful banner in the background. - Por segundo año consecutivo, un cucuteño consigue la hazaña de obtener un ICFES perfecto

Aunque sacó un puntaje perfecto, el estudiante contó que el Icfes no fue ningún paseo. De hecho, hubo preguntas que lo pusieron a dudar bastante, sobre todo en Ciencias Naturales y en Sociales, donde las respuestas venían con trampas y tocaba pensarla muy bien antes de marcar una opción. 

Ahora que superó con éxito todas las cáscaras del Icfes, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que lo iba a becar para que estudiara lo que quisiera en cualquier universidad del país. Antes de ese anuncio, el joven tenía definido que se dedicaría a las matemáticas, su gran talento. Por eso decidió que se va a matricular en el programa de Ingeniería Matemática en la Universidad EAFIT de Medellín y el empresario Christian Daes, presidente de Tecnoglass, ya se comprometió con la financiación de sus estudios.

El colegio de Santo Ángel de la Guarda sigue mandando la parada  

Martín Luengas está ad portas de graduarse, pero su nombre se quedará grabado en los anaqueles de la institución de Santo Ángel de la Guarda. En 2025, el colegio se ratificó como el primero en el ranking de Cúcuta entre 127 instituciones evaluadas, el segundo a nivel Norte de Santander y el puesto 63 a nivel nacional entre un total de 9.903 colegios evaluados. 

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