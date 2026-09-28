- Alejandra Azcárate está lista para volver a la televisión de la mano de Netflix, Caracol y Dago García

Después de alejarse de la televisión, la bogotana estaría detrás de ‘Desmadre’, una comedia que ya se graba en Medellín y tiene un grana elenco

Durante un tiempo, Alejandra Azcárate dejó de aparecer en televisión con la frecuencia a la que tenía acostumbrado al público. No hubo una gran despedida ni un anuncio que marcara el final de una etapa. Simplemente, después de varios años frente a las cámaras, su presencia en pantalla comenzó a ser cada vez menos habitual.

Su última aparición en RCN fue en ‘¿Quién es la máscara?’, programa que llegó a la televisión colombiana a finales de 2021 y en el que esta vez ocupaba un lugar diferente al que había tenido años atrás. Ya no estaba como participante de un formato de comedia, sino como jurado, compartiendo espacio con figuras como Lina Tejeiro y Juanda Caribe.

Ese mismo año, Netflix también le abrió un espacio propio con ‘La Azcárate de frente’, una producción que mezclaba entrevistas y comedia y en la que la bogotana conversaba con diferentes invitados sobre temas relacionados con el amor, el sexo, la edad y la vida cotidiana.

Pero mientras su presencia en televisión comenzaba a disminuir, otros proyectos fueron ocupando ese espacio. La radio se convirtió en una de sus nuevas ventanas y, poco a poco, la mujer que durante años había construido su carrera desde el escenario y la televisión comenzó a explorar otros caminos.

Alejandra Azcárate cambia el escenario por la escritura

Ahora, sin embargo, la televisión vuelve a aparecer en su camino, aunque desde un lugar diferente. El periodista Carlos Ochoa reveló que Azcárate estaría detrás de la escritura de una nueva producción de Netflix llamada ‘Desmadre’, un proyecto que tendría la participación de Dínamo, Caracol y Dago García.

La diferencia esta vez está en que su nombre no aparecería necesariamente frente a las cámaras, sino detrás de la historia. Es decir, Azcárate estaría regresando a una industria que conoce desde hace años, pero ahora desde la escritura y la construcción de una producción de ficción.

Alejandra Azcárate en ¿Quién es la máscara?

La historia ya habría comenzado su proceso de grabación en Medellín y tendría a Yuri Vargas como protagonista. La actriz es conocida por trabajos en producciones como ‘Darío Gómez, el rey del despecho’, ‘Las hermanitas Calle’ y ‘Amar y vivir’.

|Le puede interesar Renault le apuesta a Envigado y la pondría por encima de sus plantas en Brasil en Argentina para su próxima SUV

A su lado aparecerían otros nombres conocidos de la televisión colombiana. Julián Arango tendría un papel importante dentro de la historia, mientras que el elenco también incluiría a Jimena Durán, Emiliano Pernía, José Restrepo, Paula Estrada y Juan Camilo Pérez.

El proyecto todavía tiene detalles por conocerse y, mientras avanza su producción, uno de los elementos que más llama la atención es precisamente el cambio de papel de Azcárate. Durante años fue ella quien estuvo frente a las cámaras, primero desde la comedia y después como presentadora, actriz y jurado. Ahora su nombre aparece relacionado con una ficción desde el lado de la escritura.

Para una mujer que construyó buena parte de su reconocimiento a partir de los escenarios y la televisión, el regreso tiene entonces otra forma. No se trata simplemente de volver a aparecer en pantalla, sino de participar en la creación de una historia que llegará a una plataforma que ya conoce y que esta vez la tendría trabajando desde detrás de cámaras.

‘Desmadre’ será, de confirmarse todos los detalles del proyecto, un nuevo capítulo en una carrera que ha pasado por la comedia, la televisión, la radio y ahora la escritura de ficción.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..