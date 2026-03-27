- Por qué un bloque de concejales busca atravesársele a Galán para que no venda el 9.4 % del Grupo de Energía de Bogotá

El presidente de la compañía, Juan Ricardo Ortega, ya estructuró el plan, pero el Alcalde no la tiene fácil porque el Pacto Histórico y 6 concejales más se oponen

Un fuerte debate se ha abierto estos días en el Concejo de Bogotá por la intención del alcalde Galán de vender acciones de la empresa Grupo de Energía de Bogotá. De ser aceptada la propuesta, el Distrito quedaría por primera vez por debajo de la línea que lo pone como accionista mayoritario de una empresa que deja dividendos anuales por 3,18 billones. El debate se ha calentado si se tiene en cuenta que lo que se pretende conseguir con la venta de acciones son 2 billones de pesos.

No es la primera vez que un alcalde busca exprimirle recursos a la eficiente empresa. En 2016, durante la segunda administración de Enrique Peñalosa, cuando era presidente del Grupo de Energía de Bogotá Astrid Álvarez, y Beatriz Arbeláez la secretaria de Hacienda, la plenaria del Concejo de Bogotá aprobó la venta de hasta el 20 % de las acciones de la Empresa de Energía de Bogotá con 31 votos a favor y 12 en contra, lo que quedó consignado en el Acuerdo 651 de 2016.

En aquel momento, el objetivo de esta enajenación era vender algo más de 1.836 millones de títulos accionarios para obtener unos 3,5 billones de pesos, que podrían invertirse en las obras de la primera línea del metro y mejoramiento de las principales vías de la ciudad. En aquel momento se materializó la venta del 10,6 %, lo que hizo que el Distrito pasara de tener el 76,28 % de la participación accionaria al 56,28 %.

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Ahora, el alcalde Galán busca que el Cabildo Distrital apruebe la enajenación del 9,4 % restante para conseguir unos 2 billones de pesos, los cuales serían invertidos en las obras del metro, en fortalecer el gobierno corporativo de la entidad y en la construcción de las troncales de Transmilenio que actualmente se adelantan en la ciudad.

La bancada del Pacto Histórico y algunos concejales de otros partidos no ven con buenos ojos la venta de acciones en GEB.

Con esta posible venta se completaría el 20 % que aprobó el Concejo en 2016, pero se reduce significativamente la participación de Bogotá como accionista mayoritario del Grupo de Energía de Bogotá, que ahora quedaría en el 42,5 %.

¿Qué dicen los concejales de la ciudad?

El anuncio hecho por la alcaldía de Bogotá no cayó bien entre varios concejales de la ciudad como José Cuesta, del Pacto Histórico; Elkin Huertas, del Nuevo Liberalismo; Samir Bedoya, del Mira; Julián Triana, de la Alianza Verde, y Ana Teresa Bernal, del Pacto Histórico, quien citó a debate a la Comisión de Hacienda y Crédito público del Concejo de Bogotá el pasado 19 de marzo de 2026.

“Sacar a enajenación el 9,4 % restante del Grupo Energía de Bogotá en estos momentos significaría para el Distrito perder el control de la empresa como accionista mayoritario y renunciar a los dividendos en el futuro, pues la parte mayoritaria quedaría en manos de privados. Por lo tanto, la alcaldía debería pensar en explorar otras alternativas para conseguir los recursos que necesita”, expresó Bernal.

La concejal del Pacto Histórico afirmó que, en estos momentos, Bogotá no necesita esos 2 billones de pesos porque la administración cuenta con 122 billones aprobados, más un cupo de endeudamiento por 9,6 billones, 960 mil millones de pesos en armonización presupuestal. Adicionalmente, los presupuestos aprobados de los últimos años han sido de 33,2 billones en 2024; 38,4 billones en 2025 y 40,4 billones de pesos en 2026, lo que indica que no existe una crisis financiera que justifique la venta.

Además, anualmente el Grupo Energía de Bogotá genera 3,18 billones de pesos en utilidades como para estar buscando 2 billones de pesos por la venta de las acciones.

El alcalde juan Manuel Galán se posesionó el primero de enero de 2024.

A pesar de pertenecer a la bancada de gobierno del alcalde Galán, del partido nuevo liberalismo, Elkin Huertas ha manifestado que ese tipo de decisiones debe ser muy bien analizada, teniendo en cuenta el costo–beneficio que implica esta operación, mientras que Samir Bedoya, concejal del partido Mira, señala que debe haber un sustento técnico sólido antes de tomar una determinación de esta magnitud y en estos momentos no se conoce con claridad una valoración independiente del activo, ni se ha presentado un análisis completo sobre el tema.

Por su parte, el concejal Julián Triana, del partido Alianza Verde, indicó que el buen momento por el que pasa el valor de la acción puede ser un argumento para mantener el activo y no necesariamente para democratizar la acción, como lo está pensando la Alcaldía de Bogotá.

Otro de los Cabildantes que está en radical oposición a la venta del GEB es José Cuesta, también del partido pacto Histórico, quien ha manifestado que el modelo que ha aplicado el Distrito al sector energético ha implicado la pérdida progresiva del control público sobre un activo estratégico de Bogotá como lo es el GEB.

En esta discusión, los concejales de Bogotá han coincidido en que el debate sobre la venta de las acciones no puede ser solo financiero, sino que debe ser estratégico, tratándose de un activo del Distrito tan importante para la ciudad.

Capitalización con plata de privados

En 1997, durante la alcaldía de Antanas Mockus, la Empresa de Energía de Bogotá, atravesaba una grave crisis financiera, producto de las altas deudas, de los sobrecostos y las demoras por la construcción de la Central Hidroeléctrica del Guavio, que en ese momento era la mayor generadora de energía en el país. A raíz de esa situación, Mockus tomó la decisión de capitalizar la empresa, permitiendo la entrad de capital privado a la EEB, lo que transformó la entidad pública en una sociedad por acciones y en una empresa de servicios públicos mixta.

Esa operación, realizada por medio de la Ley 142 de 1994, (Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia) permitió que la entidad pudiera salir de la crisis en la que estaba postrada al capitalizarse con plata de inversionistas internacionales, quienes se quedaron con el 49 % de las acciones de la empresa que, en ese momento, pasó a llamarse Codensa y Emgesa. El Distrito quedó en ese momento con el 51 % de la participación accionaria de la entidad.

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