- La cuantiosa fortuna que Mauduro esconde y que no quiere usar para pagar su defensa

Mansiones, aviones y oro por USD 4 mil millones están en la mira de EE.UU., con lo que podría pagar sus abogados y los deja sin argumentos para entorpecer el juicio

Una vez más la figura arrogante de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ahora con traje beige de prisioneros en Nueva York, vuelve a copar los estrados judiciales en la segunda audiencia de un proceso en que enfrentan acusaciones de narcotráfico, corrupción y posesión de armas de guerra. Más allá de los cargos se ha puesto en el debate el contraste de su discurso público de su modesto salario con la magnitud de losactivos que autoridades internacionales han vinculado a él y a su círculo cercano.

En el transcurso de la segunda audiencia, de este jueves en Nueva York, que duró poco más de una hora, el juez federal Alvin K. Hellerstein a cargo del caso de Nicolás Maduro y su acusación de narcotráfico y lavado de activos, desestimó el argumento de su defensor. El famoso y costoso abogado Barry J. Pollack pretendia frenar el juício argumentando que las restricciones impuestas por el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), para pagar su defensa, vulneran los derechos constitucionales de su cliente. Y que la imposibilidad de acceder a fondos del Estado venezolano limita su capacidad de pagar una defensa adecuada.

El argumento del abogado Pollack puede devolverse contra su cliente porque el juez Hellerstein planteó la posibilidad de rastrear los bienes y eventualmente utilizarlos para pagar su defensa, con lo cual su fortuna acumulada en las dos décadas de poder quedaría al descubierto, algo que Nicolás Maduro y Cilia Flores han negado todo el tiempo.

¿Qué se sabe de la fortuna de Maduro?

Las cifras de investigaciones judiciales e informes independientes son contundentes. Meses antes de que Nicolás Maduro Moros fuera capturado en Caracas, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Biondi. reveló el decomiso de múltiples bienes ligados al líder venezolano con un valor acumulado de 700 millones de dólares. En una entrevista de agosto de 2025 con la cadena Fox News, Bondi detalló que entre los activos confiscados a Maduro había aviones de lujo, residencias en Florida, en las zonas exclusivas de Coral Gables y Sunny Isles, así como una mansión en República Dominicana y un avión Dassault Falcon 900EX destinado para desplazamientos internacionales, nueve vehículos de la más alta gama, joyas, una granja de caballos y dinero en efectivo.

Se trata solo de una fracción de un patrimonio mucho mayor de más de 3.800 millones de dólares en riqueza atribuida a Maduro y su círculo cercano que está bajo la lupa judicial en Estados Unidos.

El rastreo de estos bienes ha revelado un entramado financiero de alcance global. Investigaciones de la organización Transparencia Venezuela indican que al menos 745 activos relacionados con figuras del chavismo fueron identificados en 20 países: 335 en Estados Unidos, convirtiendo a este territorio en el favorito, seguido por España (235), Argentina (58) y Suiza (34).

Para recordar, el 5 de enero, dos días después del operativo en Caracas, el gobierno de Suiza ordenó bloquear los activos de Nicolás Maduro y otras personas cercanas —incluida su esposa Cilia Flores, también detenida,

El oro de Suiza

Uno de los casos más sonados tras la captura de Maduro ha sido el del oro. Unas 127 toneladas habrían sido enviadas a Suiza durante los primeros años de su gobierno alcanzando un valor superior a los 5.200 millones de dólares, que entre otras cosas, se identificaron para pagar deudas de la maltrecha economía del país. La decisión de las autoridades suizas de congelar 687 millones de dólares durante cuatro años los bienes tanto de Maduro como de 36 de sus allegados por constituye el inicio de una operación coordinada que incluye la vigilancia de cuentas y propiedades en varios países como Malasia, Turquía, República Dominicana, Malta, Reino Unido, España, Italia y Estados Unidos identificados como destinos principales de estos capitales.

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En paralelo, han surgido investigaciones en Europa del Este que apuntan a posibles operaciones de lavado de dinero. En Bulgaria, por ejemplo, autoridades locales indagaban desde hace siete años el movimiento de cientos de millones de euros a través de cuentas fiduciarias vinculadas a la petrolera Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Unos150 millones, demostrarían que el entorno de Maduro blanqueó, entre 2017 y 2019, un montante de 500 millones de euros a través de la entidad búlgara Investbank, haciendo transferencias desde 101 cuentas de clientes fiduciarios.

Las cuentas fueron congeladas en febrero de 2019 por la Agencia Estatal de Seguridad Nacional de Bulgaria (DANS) a petición de las autoridades estadounidenses, solo 40 millones "están actualmente disponibles y congelados". Los otros 450 millones presuntamente "se transfirieron a sociedades offshore" ubicadas en Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong. Y se accedió a ellos por banca electrónica "desde cientos de direcciones IP en Estados Unidos y Venezuela"

Los 120 pesitos de Cilia Flores

El estilo de vida del círculo cercano al poder también ha sido documentado en diversas ocasiones. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2018, cuando Maduro y su esposa visitaron Estambul y cenaron en el exclusivo restaurante del chef Salt Bae, conocido por sus lujosos platos cubiertos de oro.

Maduro siempre trató de minimizar el tren de gasto de lujo y la opulencia. A finales de diciembre de 2025, poco antes de su captura por Estados Unidos, aseguró en una conferencia que tenía "una sola cuenta, una cuentica de ahorro donde me depositan mi sueldito de presidente, que no le veo la cara".

En aquel acto, afirmó que recibía dos petros —unos 120 dólares— y, en tono de broma, señaló que "no le veo la cara" debido a que Cilia Flores lo utilizaba "para comprar unas cositas". Que no eran abogados.

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