El Grupo Energía de Bogotá logró entrar a la Costa Atlántica para llevar electricidad al Caribe

Juan Ricardo Ortega, el presidente de GEB, coronó con 59 torres de energía el reto del proyecto Bonda 220v que beneficiaría al Magdalena, el Cesar y La Guajira

La apuesta caribeña del Grupo de Energía de Bogotá (GEB), que lidera Juan Ricardo Ortega, recientemente ratificado en la presidencia, resultó finalmente después de superar muchos obstáculos, especialmente por las consultas previas.

El Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de Edwin Palma, y el Grupo de Energía de Bogotá (GEB), a través de su filial Enlaza liderada por Fredy Zuleta Dávila, inauguraron el Proyecto Bonda 220V en Magdalena, un desafío desde todos los costados. El proyecto que tiene la subestación Bonda y la transmisión Bonda – Río Córdoba es una obra estratégica que fortalece el Sistema de Transmisión Nacional y mejora la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en departamentos como Magdalena, Cesar y La Guajira.

Además de tener un impacto directo en el bolsillo de los usuarios porque ya no van a tener que depender de importar energía de otra región, con el aumento de capacidad de transporte de energía se van a poder integrar nuevos proyectos de fuente renovables como la solar y la eólica en una región que tiene el mayor potencial del país.

Un hito de ingeniería eléctrica

La infraestructura que atraviesa los municipios de Santa Marta y Ciénaga hace parte de un desarrollo en dos tramos de altísima complejidad. Para acceder a los sitios de la torre, se tuvo que utilizar helicópteros que llevaban el concreto y las herramientas de montaje, movilizando 1,5 millones de kilos, algo así como el peso de tres aviones Airbus A380 completamente cargados al momento del despegue, dice la empresa. Enlaza cree que fue un verdadero hito transportar ese concreto previamente mezclado para la cimentación de las torres, sin que se presentara ningún contratiempo ni estuvieran en riesgo los opearios.

Fueron 59 torres las que se instalaron, se construyeron 32 kilómetros de línea, con 857.219 kilos de estructuras instaladas en los dos tramos. Además, el cruce de líneas ya existentes de circuitos de 220 kV se realizó sin desconexiones que afectaran el servicio en Cesar, La Guajira y Magdalena.

Enlaza y las renovables

Enlaza fue creada en 2023 y está al frente de los proyectos de transmisión de energía que construye el GEB, como Refuerzo Suroccidental, Norte, Sogamoso y Colectora, que integrará al país las energías renovables no convencionales que se producirán en La Guajira. El proyecto Colectora conectará 7 parques eólicos localizados en La Guajira al Sistema Interconectado Nacional (SIN) con una capacidad de 1050 MW.

Le puede interesar: Ecopetrol se quedará con la planta de energía eólica que Enel no terminó en La Guajira

El transporte de grandes bloques de energía corresponde al negocio de transmisión, el cual se hace a altos niveles de voltaje que, para el caso de Colombia, es de 220 y 500 kilovoltios (kV).

Tan importante como la obra de ingeniería eléctrica es el manejo con las comunidades y el medio ambiente. Alrededor de 24 comunidades participaron en procesos de diálogo y concertación, se instalaron más de 1.600 desviadores de vuelo luminiscentes y 2.200 en espiral, y se realizó el monitoreo de especies como el mono capuchino, el tigrillo, la guacamaya verde y la guacharaca caribeña.

Le puede interesar: Las dos empresas de Sarmiento Angulo que se unieron para generar energía solar

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.