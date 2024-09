- Por qué terminaron estos 3 políticos en la lista de invitados de la boda Santos Tafur

.Publicidad.

El matrimonio de Esteban Santos y Gabriela Tafur el sábado pasado se realizó en el Valle, en la casa del Ingenio La Manuelita de propiedad de los Eder, la familia del alcalde de Cali, que prestó la antigua casona restaurada que además alberga un museo de la historia de 45 años del ingenio. Eder asistió con su esposa, la también reina Taliana Vargas. Estuvo amenizado por grandes cantantes o grupos musicales como Grupo Niche, Herencia Timbiquí y Greeicy Rendón.

Entre los asistentes además de las familias y jóvenes amigos de la pareja hubo una mezcla de farándula y política, aunque estos fueron escogidos por tener en común ser aliados del expresidente Juan Manuel Santos y contar con conexión con los novios. Posaron para las cámaras para dejar en claro que habían aprovechado el matrimonio para hacer cumbre Petro-Santista, dado que dos ellos, Roy Barreras –actual embajador en Londres- y Juan Fernando Cristo –recién llegado al gabinete como Ministro del Interior- tienen tareas políticas concretas en el gobierno más allá de sus cargos.

Dilian Francisca estaba allí más por su rol como gobernadora del departamento dado que las dos hermanas Tafur Nader han sido reinas del Valle. La novia fue incluso señorita Colombia, mientras que Valentina es la actual señorita Valle y lo representará en el reinado de noviembre en Cartagena.

Fue Roy Barreras quien montó la foto de los 4 en su cuenta X para ponerla, intencionalmente, a rodar en redes.

También hay tiempo para el amor: Un joven caballero enamorado. Una princesa de cuento de hadas. Unos padres felices y orgullosos. Un encuentro del amor, la lealtad y la amistad en un paradisiaco paraje de nuestro bellisimo Valle del Cauca. Alegría que se contagia. #SantosTafur pic.twitter.com/NkIvXV5aWY — Roy Barreras (@RoyBarreras) September 8, 2024

No es la primera vez que Roy Barreras, quien no ha completado un año como representante de Petro en el Reino Unido, viaja a Colombia a cumplir invitaciones sociales y a participar en eventos y su presencia en la boda, igual que la de Juan Fernando Cristo no es solo por su cercanía política con Juan Manuel Santos sino por haber interactuado con Esteban Santos, cuando esté como Secretario privado de su papá en el Palacio de Nariño durante los dos últimos años de gobierno sirvió de articulador de temas de la negociación de paz con las Farc en el que los políticos, Roy desde el Congreso y Cristo desde el Ministerio del interior fueron piezas centrales.

La novia Gabriela Tafur ha estado conectada con el entretenimiento y la televisión. Ha trabajado en El Desafío y en La Vuelta al Mundo en 80 Risas y por tanto fueron mucho los invitados de la farándula como fue la actriz Maleja Restrepo, quien es prima de la novia; su esposo Sebastián ‘Tatán’ Mejía, el influencer Juanda, entre muchos otros.