Maduro y la Paz Total, ¿se debe revaluar el rol de Venezuela en los procesos de diálogo?

Por: Fredy Chaverra |

septiembre 09, 2024

En medio de la crisis política crónica que azota a Venezuela tras un proceso electoral altamente disputado, Maduro le envió un mensaje a Petro, en su primera rueda de prensa con medios internaciones tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, la cabeza del régimen afirmó en referencia al presidente: “Lo ayudamos en silencio a hacer la paz en Colombia, como también lo hicimos con (el expresidente) Juan Manuel Santos y con Uribe”; así, Maduro echó en cara el rol que Venezuela viene cumpliendo en dos de los nueve frentes de la Paz Total: los diálogos con el ELN y con la reincidencia de la Segunda Marquetalia.

Tanto con el ELN como con la Segunda Marquetalia Venezuela tiene la condición de garante internacional, por supuesto que es un rol que Maduro no ejerce como titular en primera persona, para ello, su régimen designó a un delegado con la responsabilidad de coordinar aspectos de orden logístico que han facilitado, con el ELN, por un lado, la instalación del proceso de diálogo en Caracas y el desarrollo del primer ciclo de negociaciones entre noviembre y diciembre del 2022, y con la Segunda Marquetalia -en un diálogo que viene marchando a paso de tortuga- la instalación del proceso el pasado junio.

Por lo que podemos conocer, ese ha sido el rol que ha jugado Venezuela como garante internacional en estos dos frentes de la Paz Total; lo que no sabemos, en relación al “ayudamos en silencio” al que hace referencia Maduro, es sí de forma paralela se coordina algún tipo de acción o agenda conjunta entre la Fuerza Nacional Bolivariana y la Fuerzas Militares de Colombia, especialmente en relación con el ELN, una guerrilla binacional que según un reciente informe del portal venezolano Armando Info ejerce un control total en territorios fronterizos entre los estados de Táchira y Apure.

Y es por ese carácter de guerrilla binacional que Venezuela no puede estar por fuera de cualquier tipo de acción que involucre al ELN, ya sea para apuntalar las posibilidades de una salida negociada, o para aunar esfuerzos operativos que reduzcan su presencia en un frontera de 2.219 kilómetros, y a su vez, limiten su control armado sobre las comunidades en estados fronterizos. La verdad es que en relación a los elenos, así no nos guste, Venezuela debe ser un aliado clave, o si no, se corre el riesgo -como ya se vivió in extenso con Duque- de que la frontera se convierta en un espacio estratégico para el ELN ante cualquier tipo de acción que emprenda las Fuerzas Militares.

De ahí que para algunos analistas, el mensaje de Maduro a Petro contenga cierta dosis de presión o chantaje velado al poner de manifiesto el rol que viene jugando su régimen en dos de los proceso de la Paz Total. Y dado su carácter irascible e imprevisible, no se desestima que si Petro plantea una postura dura en relación a los resultados de las elecciones -como la que asumió de entrada el presidente chileno Gabriel Boric- Maduro eche al traste cualquier tipo de respaldo a los esfuerzos de paz que involucran por motivos de urgencia y necesidad a Venezuela.

Y aunque el proceso con el ELN se encuentra en su peor momento -agonizando según un reciente pronunciamiento de Otty Patiño- y el diálogo con la Segunda Marquetalia se encuentra paralizado, retirarle a Venezuela su condición de garante podría ser una medida de altísimo riesgo que propicie mayor desconfianza entre las partes y le reste credibilidad a eventuales escenarios de implementación. El tema es complejo y requiere una meditación con cabeza fría, esa es la postura que viene asumiendo Petro; inclusive, desde mucho antes del proceso electoral del 28 de julio.

Aunque si Maduro está considerando dicho rol como un mecanismo de chantaje o presión, secuestrando de esa forma la voluntad de Petro -convirtiéndolo en un rehén, tal como lo afirmó el periodista Juan Pablo Calvas en su reciente columna en El País de España-, no tiene sentido que el presidente se someta a semejante arbitrariedad y cuanto antes debe retirarle a Venezuela su condición de garante. No es confiable un garante que echa mano del chantaje o la extorsión. Para nada.

Con una Paz Total bastante enredada, el tema Venezuela, siempre tan complejo y caótico, se convierte en otra arista de la complejidad. Nadie dijo que sería fácil, pero vaya que ha resultado bien difícil.

*En la Plataforma de seguimiento al proceso de diálogo entre el gobierno y el ELN -Isegoría- se puede encontrar una amplia serie de análisis, columnas, boletines, documentos académicos, y reportajes periodísticos relacionados con este proceso y la política de paz total. Toda esta información se puede consultar en el sitio https://isegoria.udea.edu.co/