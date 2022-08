Por qué tantos abucheos contra Susana Boreal

Por: Daniel Felipe Zapata Marín |

agosto 05, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Recientemente se viralizó un video en el que la representante a la Cámara por Antioquia Susana Gómez, o Susana Boreal, como se hace llamar, muestra nuevamente su desconocimiento del legislativo tras cuatro meses de haber sido electa, como si se hubiese quedado a vivir en la Colombia de los 38 departamentos, del ‘lapsus’ aquel.

De la misma creadora de los 36 departamentos... pic.twitter.com/WL4XF57F6s — José Fernando Valencia Fernández (@JFValenciaF) August 5, 2022

-Publicidad.-

El tema no es menor, está en el legislativo: gracias a su trabajo se definen las normas que impactan la calidad de vida de los colombianos e, infortunadamente (para ella), se hizo elegir por voto popular y su sueldo irrisorio lo pagamos todos los colombianos, además se le asigna un rubro para que tenga asesores, los cuales parece que tampoco lo hacen bien.

No me da miedo decir que no sé algo y pedir ayuda. Ya bájenle pues, que de ahí nadie sabía cómo se hacía, pero yo soy la única que se atreve a mostrarse humana. P.D. En esa comisión alguien citó a debate de control político a una Ministra que no está posesionada, pero ajá. 😂 — Susana Boreal (@SusanaBoreal) August 5, 2022

Publicidad.

Y no Susana, no le bajamos. Considero que es una falta de ética no leer lo mínimo para el cargo que se ostenta, peor aún querer justificar su falta con los demás, está en el Congreso de la República; asúmalo con respeto, y eso también incluye la posición corporal, que a veces denota pereza.

Y ¿por qué es importante hablar de salario? Porque la mayoría de los colombianos tienen que hacer muchísimo más esfuerzo que desparramarse en una silla y ‘verse humana’ para ganarse 35 veces menos que lo que ella se empezará a ganar por haber levantado una varita en un paro.

Jajajajaja o sea, le pregunté a todos los que estaban ahí y nadie sabía cómo hacer eso. Les cuento un chisme, allá casi nadie tiene idea de nada, pero todos se hacen los eruditos. Yo prefiero ser sincera y trabajar, como siempre lo he hecho. Besitos. — Susana Boreal (@SusanaBoreal) August 5, 2022

Considero, además, que también es una falta de respeto la forma en que responde, con un país que eligió un Congreso para el cambio, que espera parlamentarios más preparados, cansados de los Anatolíos y los Macías que parecen llegaron recargados en una sola porque, aunque parezca exagerado esas salidas en falso le restan validez a una lista popular en la que muchos de sus compañeros si se han preparado, o al menos eso parecen y están trabajando por sacar adelante la agenda de Gustavo Petro.

Y no es matoneo, como lo quiere hacer ver el senador Gustavo Bolívar, que irónicamente era el más crítico de sus compañeros, pero que ahora con la representante olvidó todas las exigencias que él mismo hacía para estas en esos cargos. Y tampoco es un asunto de género, las mujeres son absolutamente inteligentes y capaces, pero hay que dejar de usar dicha condición como una excusa para todo.

Para los militantes y seguidores del proyecto del Pacto Histórico también más autocrítica: llevamos 4 años exigiendo más preparación, respeto por las instituciones y capacidad legislativa. Si este hecho hubiera sido en manos de alguien de la oposición tendrían desbordadas las redes y exigirían. Ya ha pasado tiempo suficiente para aprenderse los departamentos y el funcionamiento del Congreso, no más concesiones.

Y sí, representante, prepárese porque no le vamos a bajar, la veeduría también es al Pacto, ya no hay más tarimas, es tiempo de trabajar de verdad.