¿Por qué ningún hombre quiere a la actriz que hace de La Pupuchurra en Betty la fea?

A la coqueta y sensual Jenny “La Pupuchurra” de Betty La Fea las cosas no le han salido bien desde que terminó la grabación de la novela hace 20 años. Para la actriz caleña Marta Isabel Bolaños, que interpretaba a La Puchuchurra, ha sido difícil escapar del imaginario en el que la tiene los televidentes y que en últimas ha afectado su vida afectiva, pues los hombres que se acercan a ella esperan encontrar a la explosiva Jenny.

“Se me acercaban porque pensaban que yo era como ‘La Pupuchurra’. Hoy en día sigue siendo así; la gente se estrella un poco. No me interesa porque yo no soy así y siempre he sabido cuidarme y protegerme de los ‘chulos’”, aseguró la artista.

Uno de los momentos incómodos que ha vivido lo pasó en la calle 67 con carrera 7ma cuando un hombre la abordó en la calle, acosándola y gritándole: “Dale perrita, dale… Usted no está sino para culearla, mamita, darle mamita […] perra hijueputa”.

Miren a este caballero tan galante. Todo por intolerancia. Patan, acosador! Pq tiene uno q aguantar esto? Lo conocen? Me ayudan a hacerlo famoso? pic.twitter.com/Kv21aJGSI4 — Martha Isabel Bolaños (@BolanosMartha) 2 de febrero de 2019

Y es que para Marta Isabel Bolaños las barreras después de La Pupuchurra han estado incluso en la televisión, pues desde que terminó Betty La Fea la llaman para protagonizar mujeres sensuales, libertinas y coquetas. Le arrebatan, según ella, la posibilidad de medirse en otros papeles que exploten su talento.