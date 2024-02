¿Por qué los gatos adoran las cajas? Esta es la verdadera razón

.Publicidad.

Quien se aventura a tener gatos sabe que entretenerlos no es tarea fácil y mucho menos cuando no se tiene juguetes y lugares donde puedan rascar sus uñas. Es por eso que tienden a hacer este tipo de cosas con los muebles u otros objetos de la casa. Sin embargo, cuando llega una caja a la casa los felinos juegan todo el día con ella y es su lugar favorito. No solo es una realidad que parecen tener una obsesión si no que tiene una explicación.

Todo se debe a su instinto, los felinos buscan constantemente lugares para poder esconderse de depredadores más grandes y también para acechar a sus propias presas, por lo que su mejor escondite es una caja. Estos ‘peludos’ tienden a sentirse seguros en estos objetos de cartón y creen que allí nada ni nadie puede atacarlos o hacerles daño.

..Publicidad..

También existen otros beneficios como el calor que provee este material, que pueden morderlo y arañarlo para sacar toda su energía y desestresarse. Siendo una opción buena y económica de entretención para los gatos en su hogar.

...Publicidad...

Pero eso tiene un sustento científico y estudiado, Elena Carloni, etóloga de la Universidad de Bolonia en Italia y una de las más importantes expertas en gatos lo explicó a National Geographic: “una caja de cartón ofrece a los felinos un escondite cuando no quieren ser molestados, por lo que reduce los niveles de corticoides relacionados con la ansiedad y mejora su calidad de vida”.

....Publicidad....

Si tiene uno de estos animales en casa y quiere proveerles seguridad, entretención, refugio entre otras cosas, no debe comprar los juguetes más caros, solo basta con que cada semana traiga una caja a casa.

| Ver también: Estas son las seis universidades que reciben mascotas; debe cumplir ciertos requisitos