¿Por qué Leonor Espinosa, la mejor chef de Colombia, nunca ha sido jurado de MasterChef?

MasterChef se ha convertido en un popular reality para los colombianos, sin importar la edición que sea. Por varios años, este programa ha sido un referente del canal RCN y son muchos los que se conectan con cada temporada que se estrena. Claro que para la versión del 2024 habrá un gran cambio. Y es que, desde hace un tiempo se anunció que Carpentier no seguiría al frente del programa. De hecho, el chef chileno reveló las razones que lo llevaron a tomar esta importante decisión. Es por eso que mucho se ha especulado respecto al nuevo jurado de MasterChef que lo reemplazará. Aunque hay quienes dicen que será Leonor Espinosa, esta fue la respuesta.

Lo que dijo Leonor Espinosa sobre su participación como jurado de MasterChef

No es un secreto que la chef cartagenera es una de las mejores de Colombia. Su fama a nivel internacional es indiscutible y por supuesto que sería una gran candidata para este puesto. Incluso, en grupos de seguidores del programa, se llegó a asegurar que Leonor Espinosa era nueva jurado de MasterChef. Eso sí, la cartagenera en ningún momento llegó a afirmar esta noticia. Sin embargo, recientemente se conoció lo que piensa la mujer del programa. Por supuesto que también dejó claro si participaría o no en este popular programa de RCN. La respuesta dejó a más de un seguidor impactado.

Ante este comunicado que aseguraba que la chef iba a estar en el programa, esto fue lo que respondió: "En caso de ofrecimiento bajo ninguna circunstancia aceptaría, sin significar objeciones con MasterChef Colombia". Con estas declaraciones, la mujer dejó más que claro que no estará en el reality de RCN. Además de esto, la cartagenera aseguró que sus principios y aspiraciones están en otro camino. De esta manera, se confirma que Leonor Espinosa no será la nueva jurado de MasterChef. Lo cierto es que aún no se sabe con certeza quién será el reemplazo que llegará para cubrir la vacante del chef chileno.

En caso de ofrecimiento bajo ninguna circunstancia aceptaría, sin significar objeciones con #MasterChefColombia.

Mis principios y aspiraciones están orientados hacia otros horizontes.



La afirmación es completamente infundada. pic.twitter.com/q6WQz9sVP4 — Leonor Espinosa (@Leoescocina) February 1, 2024

Recordemos que hace algún tiempo se había dicho que Juan del Mar iba a ser el nuevo jurado del reality. Sin embargo, en entrevista con Las2orillas, el mismo cartagenero aseguró que solo son rumores. Habrá que esperar algo más de tiempo para saber con certeza el nuevo nombre que se sumará al trío de jurados del programa de cocina.

