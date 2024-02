La razón por la que una de las hermanas de Michelle Durango no aparece en la novela de Rigo

Aunque no se ve en la producción de RCN, la esposa del ciclista tiene dos hermanas y una de ellas respondió porque no fue tomada en cuenta para estar en la novela

La vida del ciclista Rigoberto Urán se ha hecho muy popular por estos días y todo gracias a la producción de RCN. En esta se ha podido conocer algunas de las experiencias, tanto buenas como duras que vivió el paisa en su camino por ser ciclista. Claro que en la novela de Rigo también se ha podido conocer un poco más sobre otras personas que lo rodean. Dentro de ellos debemos incluir a Michelle Durango, esposa del ciclista. Respecto a ella, hemos conocido un poco sobre su familia. Sin embargo, hay un hecho del que muchas personas se han percatado. Y es que Michelle tiene dos hermanas y esta es la razón por la que solo aparece una de ellas.

Esta es la razón por la que no estas las dos hermanas de Michelle Durango en la novela de Rigo

Aunque no todos lo saben, Michelle Durango no tiene una hermana, tiene dos. Ellas son Luisa Durango y Marcela Durango. Luisa es la mejor de las tres y es ella la que no tiene ningún papel en la novela de Rigo. Algo muy raro, teniendo en cuenta su cercanía con la esposa del ciclista y con la empresa de la familia. Y es que, por su parte Luisa es la directora general de Helados Tonny SAS. Además de esto, es la persona que se encarga de las relaciones públicas de Go Rigo Go, empresa de su cuñado. Sin duda alguna, una figura influyente y aún así, no fue tenida en cuenta para ser parte de la producción de RCN.

Rigo reveló cuánto le pagó al verdadero Evaristo para no perder su casa; sigue siendo un platal

Ahora bien, fue la misma Luisa la que reveló para Pulzo las razones por las que no estará en la producción. Uno de los puntos más importantes, es que la historia se centra en la vida del ciclista, no en la de su familia. Un punto válido, pues de ser la historia sobre los Durango, seguramente estarían las tres hermanas. Además de esto, agregó que el personaje de Sofía Durango en la novela de Rigo no las representa a las dos por completo. Claro, es una mezcla de ambas. Sin embargo, este personaje, no es tan cercano a la realidad.

Un hecho muy curioso, pues en la producción hay varios personajes que han sido construidos de manera similar. Sin embargo, son toques que hacen de una u otra manera más interesante la novela de Rigo. Aunque claro, siempre hay que tener presente este tipo de cosas.

