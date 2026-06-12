- Por qué Julián Quiñones, un niño que creció pobre en Narño terminó jugando para la selección de México

En el país azteca se volvió profesional, jugó con la Sub20 colombiana, pero no lo volvieron a llamar, se nacionalizó mexicano y se volvió su héroe

En las calles de Magüí Payán hoy no hay fiesta. No celebran el gol de Julián Quiñones. Aquel pueblo a orillas del río Telembí, en Nariño, ha sido golpeado durante años por la violencia. La presencia de grupos armados ha marcado la vida de sus habitantes y ha puesto a prueba la tranquilidad de quienes encuentran en el río Magüí una fuente de sustento diario.

Magüí Payán es una planicie húmeda, similar al escenario que vivió Julián en el partido inaugural. Un encuentro donde solo le bastaron 9 minutos para mostrar su hambre de gol. Aprovechó un robo de su compañero para rematar en busca de la gloria. Lo logró, marcó el primer gol del Mundial 2026. Quizás, lo hizo como cuando jugaba en esa zona del Pacífico en la que jugó.

Fue en ese rincón del Pacífico colombiano, donde el fútbol suele convertirse en una vía de escape frente a la realidad que Julián aprendió a patear un balón. Lo hizo con la misma determinación con la que años después marcó el primer gol de México en el Mundial de 2026.

Creció rodeado de una fuerte tradición afrocolombiana, entre los sonidos de la marimba de chonta y los tambores que acompañan las celebraciones de la región. En Magüí Payán, la pesca es tan cotidiana como para un futbolista hacer "21". Pero a Julián le atraían más los balones que los anzuelos.

Jugaba descalzo. No había dinero para unos guayos de marca y mucho menos para canchas en buen estado. La tierra fue su césped y el intenso calor del Pacífico acompañó cada uno de sus entrenamientos improvisados.

Sin embargo, Nariño terminó quedándose pequeño para aquel joven que soñaba con llegar lejos. Decidió buscar nuevas oportunidades a más de 400 kilómetros de su hogar y llegó a Cali, donde comenzó su proceso en Fútbol Paz, una academia y club aficionado de formación deportiva. Allí empezó a mostrar las habilidades que había desarrollado en los potreros de su tierra natal.

El sueño hecho realidad: las puertas se abrieron en México para Julián Quiñones

La vida junto al río, la tranquilidad mezclada con el miedo que impone la violencia, quedó atrás. Los goles comenzaron a abrirle puertas y un nuevo mundo apareció frente a él.

Con apenas 18 años dejó Colombia y emprendió rumbo hacia México. Llegó a las divisiones menores de Tigres UANL, el primer paso de una carrera que terminaría llevándolo a convertirse en una figura de la Liga MX.

Su primera gran oportunidad llegó con Venados FC, equipo de segunda división donde tuvo actuaciones destacadas. Más adelante recibió el llamado de Arturo Reyes para integrar la Selección Colombia Sub-20. Disputó el Sudamericano de 2017 y posteriormente los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde consiguió la medalla de oro. En aquel grupo compartió camerino con Luis Díaz, quien por entonces todavía no era la estrella internacional que es hoy.

Su carrera tomó velocidad. Pasó por Tigres, Atlas, volvió a Tigres, regresó a Atlas y posteriormente fue fichado por el América de México. Con goles y títulos se ganó el cariño de la afición mexicana y poco a poco comenzó a construir una identidad que terminaría alejándolo de la Selección Colombia.

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En México encontró estabilidad, reconocimiento y oportunidades que nunca había imaginado cuando jugaba descalzo en Magüí Payán. Como cualquier futbolista, soñaba con tocar la gloria y sintió que ese camino estaba más cerca del otro lado de la frontera.

Tomó una decisión que hoy no parece pesarle, aunque para muchos aficionados colombianos sigue siendo motivo de debate.

La decisión que le cerró las puertas a la Selección Colombia

Mientras Quiñones brillaba en México, Colombia atravesaba una profunda crisis ofensiva. Tras la eliminación rumbo al Mundial de Catar 2022, la Federación Colombiana de Fútbol apostó por Néstor Lorenzo para liderar un nuevo proceso. Buscando alternativas para renovar el ataque, el técnico argentino puso sus ojos sobre el delantero nacido en Nariño. Sin embargo, el interés llegó demasiado tarde.

Para ese momento, Julián Quiñones ya había iniciado formalmente su proceso de nacionalización mexicana. Mientras en Colombia apenas empezaban a considerarlo como una opción real, en México ya lo veían como parte del futuro de la selección. Tras obtener la ciudadanía, recibió el llamado del Tri y debutó oficialmente en 2023 en un partido frente a Honduras.

Su historia siguió creciendo. Después de consolidarse en la Liga MX dio el salto al fútbol de Arabia Saudita, donde actualmente juega para el Al-Qadsiah FC.

Hoy, con 29 años, es uno de los referentes ofensivos de México. Ya dejó su huella en la historia al marcar uno de los goles más rápidos de la selección mexicana en una Copa del Mundo y el tercero más veloz en la historia de los mundiales.

Muchos en Colombia creen que el país perdió a un delantero diferente. Pero la realidad es que el destino de Julián Quiñones empezó a escribirse mucho antes de aquella llamada de Néstor Lorenzo.

México lo recibió cuando era apenas un joven con sueños. Le abrió las puertas del fútbol profesional, lo convirtió en figura y le ofreció el escenario que siempre buscó. Por eso, aunque nació entre los ríos y manglares de Nariño, fue con la camiseta del Tri que terminó encontrando su lugar en la historia de los Mundiales.

Al final, Julián terminó brillando más que la misma Shakira. Ella era la estrella de la inauguración, pero la mala organización se la quitó y Quiñones aprovechó para arrebatarle la gloria y ser la verdad estrella del inicio del Mundial.

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