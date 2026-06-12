- Cómo hacer de la fiesta mundialista la oportunidad para cuidar a los niños y niñas con el deporte

Con aportes desde $25.000, Aldeas Infantiles SOS invita a los aficionados del Mundial a sumarse a una iniciativa que busca que ningún niño quede fuera de lugar

Inició uno de los eventos deportivos más importantes: la copa mundial de fútbol, que se realiza cada cuatro años desde 1930 y que convoca a millones de personas de los cinco continentes. En la versión 2026, 48 selecciones compiten por ser la mejor y llevar consigo la copa dorada.

La copa del mundo o mundial, como se le conoce popularmente, llama poderosamente la atención de periodistas, personalidades públicas, deportistas y público en general. Se estima que alrededor de cinco mil millones de personas verán los partidos durante los 39 días que dura el encuentro. Tan solo en la final del más reciente mundial que tuvo lugar en Qatar en 2022, el partido entre Argentina y Francia convocó a más de 1.500 millones de espectadores en todo el planeta.

Es definitivo: el futbol mueve pasiones y en algunos lugares es más que un espectáculo... incluso se transforma en una estrategia de protección para la niñez. Pero, ¿cómo el fútbol puede proteger a niñas y niños?

¿Cómo contribuye el fútbol a la protección de la niñez y la adolescencia?

El fútbol fomenta el ejercicio físico, lo cual contribuye en el buen estado de salud y en el desarrollo motor de quienes lo practican de manera regular. Y también fomenta valores esenciales como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto.

Adicionalmente, desde organizaciones como Aldeas Infantiles SOS se promueve el fútbol (y el deporte en general) como herramienta para la protección de las niñas, niños y adolescentes y el cuidado en familia en regiones de Colombia con alta vulnerabilidad.

El fútbol está profundamente conectado con la protección de la niñez pues es una herramienta que convoca a la niñez y la comunidad, y genera entornos protectores y prevenir situaciones de riesgo. En la actualidad contextos como Tumaco, Chocó y La Guajira presentan alta vulnerabilidad y Aldeas Infantiles está implementando acciones humanitarias con el apoyo de aliados como FIFA Foundation, Adidas Foundation y Children's Villages Worldwide, con el objetivo de:

Generar y brindar un espacio seguro para la niñez y la adolescencia. Por ejemplo, ante realidades como el reclutamiento, uso y utilización de menores de edad en el marco del conflicto armado; el consumo de sustancia psicoactivas; y embarazos no planeados. Fortalecer capacidades como: habilidades de autocuidado, protección, liderazgo, comunicación asertiva, gestión de emociones, resolución de conflictos, convivencia pacífica e interiorización de los derechos de la niñez, que impactan de manera positiva en la construcción de su proyecto de vida. Fortalecer liderazgos juveniles como estrategia para construir entornos protectores a través de las y los jóvenes como agentes de cambio en sus propios territorios. Brindar opciones seguras para el uso y aprovechamiento del tiempo libre.

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Sumado a las acciones directas desarrolladas con las niñas, niños y adolescentes, el fútbol permite en estos territorios convocar y conectar con las familias, la comunidad y las autoridades locales, como actores claves en la protección de la niñez y adolescencia. Con ellas y ellos se abordan temas fundamentales como: crianza positiva, identificación de riesgos y creación de entornos seguros, que ofrecieron herramientas esenciales para prevenir la pérdida del cuidado parental y consolidar el cuidado familiar y los vínculos afectivos, con especial énfasis en contextos de emergencia.

“Estas acciones permiten que las familias, la comunidad y la institucionalidad se involucre activamente en la toma de decisiones y en la implementación de estrategias de protección, creando un ambiente de pertenencia y responsabilidad compartida en la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia”, indican desde la organización.

El momento de donar es hoy

Promover el fútbol como una herramienta para proteger a la niñez, fortalecer a las familias y promover comunidades más seguras en zonas como Chocó, es un reto diario que se hace posible con el apoyo de muchos: organizaciones, fundaciones y la ciudadanía. Millones de personas aficionadas al fútbol verán los partidos… ¿y si esas mismas personas se comprometieran con la niñez?

“En esta fiesta mundialista les invitamos a convertir su entusiasmo por el fútbol en una oportunidad para cambiar vidas y conseguir que la niñez no quede fuera de lugar. Porque, así como cada equipo necesita apoyo de su hinchada para alcanzar la victoria, la niñez necesita de personas comprometidas como tú que apoyen e impulsen la garantía de su protección y cuidado en entornos de riesgo”, añaden.

Por eso, su donación puede marcar la diferencia. Las donaciones únicas serán a partir de $25.000 y con esto se contribuye a que más niñas, niños y adolescentes estén protegidos frente a la violencia, tengan acceso a oportunidades y puedan crecer con la confianza de que sus derechos serán garantizados.“En esta Copa Mundial, hagamos que la solidaridad también juegue en la cancha para que la niñez no quede fuera de lugar. Dona hoy en: Mi recaudación de fondos | ¡Que la niñez no quede fuera de lugar! Hagamos que la niñez no quede fuera de lugar. Conviértete en un crack de la niñez”, concluyen desde Aldeas Infantiles SOS.

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*Con información de Aldeas Infantiles SOS

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