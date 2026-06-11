La apuesta digital con la que On Vacation se metió entre las empresas de turismo más reconocidas de la región

La cadena hotelera obtuvo dos primeros puestos, un segundo lugar y un tercero en uno de los certámenes más importantes de innovación digital de Latam

La transformación digital y la innovación se han convertido en factores determinantes para la competitividad de las empresas turísticas en la región. En ese escenario, On Vacation logró posicionarse entre las organizaciones más destacadas de América Latina al obtener cuatro reconocimientos en los Premios LATAM Digital 2026, una competencia que este año reunió más de 724 postulaciones provenientes de 17 países.

La ceremonia de premiación se realizó en Bogotá y congregó a empresas, fundaciones e instituciones que compitieron en 14 pilares estratégicos y 63 categorías enfocadas en innovación, marketing, tecnología y sostenibilidad. En este contexto, la empresa obtuvo dos primeros lugares, un segundo puesto y un tercer puesto, consolidando su presencia dentro del ecosistema empresarial latinoamericano.

On Vacation fortalece su presencia regional con cuatro galardones

Entre los reconocimientos alcanzados se encuentra el Primer Puesto en Marketing de Influencia con Propósito, gracias a la campaña “Un Viaje al Paraíso”, desarrollada junto con JetSMART. La iniciativa tuvo como propósito promover el turismo responsable en San Andrés y generar un impacto positivo sobre la economía local a través de estrategias de comunicación y promoción turística.

La compañía también recibió el Primer Puesto en Transformación con Impacto Sostenible por el proyecto “Amazonas, Creado para Ti”, una propuesta enfocada en conectar el turismo con el desarrollo de los territorios y la visibilización de uno de los destinos más representativos del país.

A estos reconocimientos se sumaron el Segundo Puesto en Uso de Inteligencia Artificial en Turismo y el Tercer Puesto en Monetización de Contenido Digital, categorías que reflejan la creciente incorporación de herramientas tecnológicas y modelos digitales dentro de la industria turística.

Durante la premiación, On Vacation compartió escenario con organizaciones de distintos sectores, entre ellas Johnson & Johnson, Fundación Santa Fe de Bogotá, JetSMART, el Ministerio de Turismo de República Dominicana y Seniors Frogs de México.

Los resultados obtenidos también coinciden con una estrategia de posicionamiento digital que la compañía ha fortalecido en diferentes plataformas y medios. En ese camino, la compañía ha desarrollado campañas publicitarias con Las2orillas que han registrado resultados destacados en alcance y visibilidad, como parte de sus esfuerzos para conectar con nuevas audiencias.

Con cuatro galardones en una edición que reunió participantes de toda la región, On Vacation se ubicó entre las compañías más reconocidas de la noche, reafirmando su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital dentro del sector turístico latinoamericano.

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