- El Mundial que le cambió la vida a Shakira: ganó millones con Waka Waka y encontró el amor con Piqué

Mientras el mundo bailaba el tema del Mundial 2010, Shakira vivía un momento trascendental de su carrera y el inicio de una relación que atrapó paparazzis y fans

La barranquillera estaba nerviosa. Volver a ser la mujer estrella de la Copa del Mundo le erizaba la piel. La presión era inmensa: tenía sobre sus hombros la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010 y sabía que 700 millones de personas la estarían observando.

Shakira en Waka Waka.

Fue entonces cuando apareció un joven defensor español de ojos azules que, sin proponérselo, terminó cambiándole la vida. Gerard Piqué se acercó a ella durante los eventos previos al torneo y encontró la manera de romper el hielo. Entre conversaciones y sonrisas, nació una complicidad inesperada.

Según contaría después ella, el futbolista incluso le prometió que llevaría a España hasta la final para volver a verla en la clausura del Mundial. Cumplió. España levantó la copa y la historia de ambas estrellas empezó como un cuento de hadas entre la diva del pop y el crack campeón.

Una de las primeras fotos de Shakira junto a Piqué.

Sin embargo, el primer encuentro entre ambos se había producido meses antes, durante la grabación del video de "Waka Waka", la canción oficial de Sudáfrica 2010. Piqué fue uno de los futbolistas elegidos para aparecer en el videoclip y, aunque en ese momento ninguno imaginaba lo que vendría después, aquel mundial terminó marcando un antes y un después en sus vidas.

Lo curioso es que no era la primera vez que Shakira participaba en una Copa del Mundo. Cuatro años antes, en Alemania 2006, ya había sido invitada por la FIFA para actuar durante la ceremonia de clausura previa a la final entre Francia e Italia. Allí interpretó "Hips Don't Lie", convirtiéndose en una de las primeras artistas colombianas en tener un papel tan destacado dentro de un Mundial. Pero fue Sudáfrica 2010 el torneo que terminó llevándola a otro nivel.

El Mundial que cambió la vida de Shakira

Antes de Sudáfrica, Shakira ya era una de las artistas latinas más importantes del planeta. Había vendido millones de discos, conquistado el mercado anglosajón y acumulado premios internacionales.

Sin embargo, "Waka Waka" terminó convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos de su carrera. La canción, compuesta junto al productor estadounidense John Hill y basada parcialmente en el popular tema africano "Zangalewa", logró conectar con públicos de todos los continentes. Su mezcla de ritmos africanos, pop y sonidos latinos la convirtió en un éxito inmediato.

La presión, sin embargo, fue enorme. La cantante ha reconocido en diferentes entrevistas que sentía una gran responsabilidad al representar musicalmente un evento de semejante magnitud. Sin embargo, cuando llegó el momento de salir al escenario, respondió como las grandes estrellas.

El resultado fue histórico. Más de una década después, "Waka Waka" sigue siendo considerada por muchos como la canción más exitosa en la historia de los Mundiales. Acumula miles de millones de reproducciones en plataformas digitales y continúa generando ingresos por regalías, convirtiéndose en uno de los mayores aciertos comerciales de la carrera de la colombiana.

El amor que nació en una Copa del Mundo

Pero el dinero no fue el único premio que le dejó Sudáfrica. Mientras el éxito de "Waka Waka" se expandía por todo el planeta, la relación entre Shakira y Piqué comenzaba a consolidarse.

La diferencia de edad nunca fue un obstáculo para ellos. Poco a poco se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del mundo del entretenimiento y el deporte. Ella dominaba los escenarios; él se consolidaba como una pieza fundamental del FC Barcelona y de la selección española.

Durante años parecieron vivir una historia perfecta. Fruto de esa relación nacieron Milan y Sasha, los dos hijos de la pareja, quienes se convirtieron en el centro de su vida familiar.

De la gloria a la separación

Sin embargo, como ocurre tantas veces dentro y fuera del fútbol, ni siquiera los equipos más sólidos permanecen invictos para siempre. Con el paso de los años comenzaron los rumores de crisis, las especulaciones de los motivos y finalmente la inminencia de la ruptura.

La separación de Shakira y Piqué se convirtió en uno de los acontecimientos mediáticos más comentados de la última década. Lo que siguió es una historia ampliamente conocida: canciones, indirectas, titulares y millones de reproducciones que volvieron a colocar a la barranquillera en el centro de la conversación mundial.

Pero si algo ha demostrado Shakira a lo largo de su carrera es su capacidad para reinventarse. Lo hizo cuando conquistó el mercado internacional, cuando se convirtió en la voz de un Mundial y también cuando transformó una crisis personal en un nuevo impulso artístico.

Hoy sigue siendo una de las artistas latinas más influyentes del planeta. Ya no es aquella cantante nerviosa que se preparaba para interpretar "Waka Waka" frente al mundo entero. Ahora juega otro partido: el de una estrella consolidada que conoce el tamaño de su legado y que sigue demostrando que, cuando se trata de música, sus caderas todavía no mienten.

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