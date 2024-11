América de Cali: el conflicto que estalló en el camerino; los jugadores no están felices con Polilla

.Publicidad.

El inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay no han sido fáciles para el América de Cali. El conjunto escarlata, que logró hacerse con la ventaja deportiva al terminar el Todos contra todos en la segunda posición, perdió contra Junior en la primera fecha y, más recientemente, empató con Once Caldas en condición de local. En lo deportivo, el club no vive un buen momento y muchos aseguran que se desinfló, pero en las últimas horas se conoció una situación que sería clave en esta seguidilla de resultados negativos, pues, al parecer, los futbolistas del club caleño no están felices con Polilla da Silva.

América de Cali logró el segundo puesto del Todos contra todos con 37 puntos.

Jugadores del América de Cali indispuestos con el 'Polilla' Da Silva

Según lo reveló el reconocido periodista, Pacho Vélez, dentro de la plantilla del América de Cali habría una molestia muy grande entre los jugadores, debido a que el técnico, Polilla da Silva, estaría teniendo preferencia con otros futbolistas. El caso puntual, que dio el comunicador a través del programa 'En la jugada' de RCN Radio, está relacionado con un permiso que el técnico le otorgó a Duván Vergara, uno de los referentes del club, cuando estuvieron en Barranquilla disputando la primera fecha de los cuadrangulares semifinales.

"Hay un malestar enorme en un grupo de jugadores del América por algo que hizo el 'Polilla' Da Silva (...) Un permiso que le dieron a Duván Vergara para ir a una celebración especial en Montería, familiar. El grupo protestó porque dicen que todos acuartelados y Duván había recibido una dádiva por parte del técnico para ausentarse unos días importantes", fueron sus palabras. El periodista no confirmó si fue antes o después del compromiso que el cuadro escarlata terminó perdiendo 1-0 contra los tiburones, pero sí dejó claro que "la vaina está jodida".

Problemas internos en América: molestia de los jugadores con 'El Polilla'

Ni América de Cali, ni los jugadores, ni Polilla Da Silva han dado declaraciones de los rumores hasta ahora, y lo único que se ha podido ver a través de las redes sociales del equipo son los entrenamientos previos al partido contra Tolima, por la tercera fecha de los cuadrangulares, que podría definir si el equipo tiene chances de clasificar a la final del segundo semestre de la Liga BetPlay o no. Hay que recordar que el club caleño se ubica último en la tabla de posiciones con 1 punto, 3 menos los pijaos, que son líderes.

