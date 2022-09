Por qué el fútbol colombiano jamás podrá llegarle a los talones al jogo bonito de los brasileños

Por: Cristian David Rojas Vargas |

septiembre 02, 2022

Si hay algo que tenemos claro es lo bueno que es Brasil jugando al fútbol, pues los títulos de campeón lo certifican, los clubes brasileños son los de más alto nivel en Sudamérica este año en curso, los jugadores brasileños son los mejores pagados en Suramérica, cuentan con grandes canteras en el ámbito local que en muchos casos venden jugadores desde la serie B, los clubes brasileños establecen negocios directos con los clubes europeos.

En el tema económico el fútbol brasileño es muy sólido, organizado, competitivo, de los 20 clubes que se encuentran en la A, 15 son equipos reconocidos a nivel internacional en Sudamérica, el último campeón de la liga nacional se llevó 33 millones de reales brasileños (casi 6 millones de dólares), la copa de la B 2,5 millones de dólares, la libertadores 16 millones de dólares, actualmente el campeón es de Brasil, y posiblemente será brasileño en la edición 2022, los pagos en el fútbol brasileño van desde 305.750 dorares el más alto hasta los más bajos de 160.769 dólares, según el ranking de transferencia de jugadores de Brasil ocupa el primer lugar con más de 1600 jugadores vendidos, el 74 % de ellos juegan en ligas de primera A, alcanzando una suma aproximada de más de 160 millones de dólares, por venta de jugadores un negocio muy rentable, además que los brasileños en los contratos no venden los jugadores en su totalidad, se reservan derecho de formación, derechos sobre una futura venta, ellos saben del negocio futbolero como los europeos.

En el juego estamos lejos de los brasileños, pues el nivel físico, técnico, psicológico y estratégico cuenta con alto rendimiento de los deportistas y de los técnicos, basta decir cuentan con el ultimo técnico campeón con Brasil en el 2002 en la copa mundo, y que la selección brasileña la dirija un técnico que no sea brasileño estamos lejos, el estilo de juego de juego de los clubes es demasiado exigente se corren los 90 minutos y los minutos adicionales, cuentan con sistemas defensivos muy fuertes, que trabajan en armonía en algunos casos solo con tres defensas, para las personas que saben del deporte, entiende que solo lo hacen en ligas de alto nivel como la inglesa, los delanteros no solo funcionan como punteros goleadores en los clubes de Brasil, ellos son los primeros defensas, en muchas ocasiones recuperan en salida y anotan gol, todo este gran espectáculo se lleva acabo sobre canchas casi perfectas, césped muníficos, como lo pudimos ver en la pasada edición de la copa América.

El fútbol brasileño es un llamado a trabajar más fuerte en Sudamérica, incluso argentina que también cuenta con un gran nivel futbolístico. En el caso de Colombia debemos ponerle mucha atención ya que nuestro nivel futbolero se ve reflejado en la selección colombiana, la cual no consiguió clasificar al mundial y hace más de 21 años no gana un título, los clubes cuando participan en torneos internacionales no logran dejar una buena representación, en otra columna hablaremos de la falencias del fútbol colombiano y lo culpable que son los directivos de esto, muchas gracias por leerme.

