No hay duda que Yo soy Betty, la fea fue una novela que marcó no solo a una generación, sino a muchas. Su creativo guión, creado por el gran Fernando Gaitan, rompió todos los esquemas y llegó a darle la vuelta al mundo, y varios de los personajes que llamaron la atención de los televidentes fueron los que hacían parte del conocido ‘cuartel de las feas’, un grupo integrado por las recordadas Inecita, Aura Maria, Bertha, Sofía, Sandra y Mariana.

En cada capítulo las mujeres hacían reír con sus chistes flojos y no había nadie que no se sintiera identificado con ellas. Hoy, 22 años después, no sé entiende cómo lograron convertirse en el cuartel de la feas, si realmente son un cuartel de bellas y talentosas mujeres, que como el vino, entra más años, mejor. Pero ¿Qué fue de ellas?

La recordada Aura Maria, interpretada por Estefania Gómez, continuó en la televisión y ha hecho parte de grandes producciones como Sin senos no hay paraiso. A sus 45 años, sigue siendo de las mujeres más deseadas del país y mantiene ese carisma que enamoró a todos.

Marcela Posada, quien interpretó a la ‘jirafa’ Sandra Patiño, también continuó su carrera en televisión, pero así mismo se abrió paso en su primer oficio, el modelaje. Durante los últimos años se la ha visto bastante activa, y ha sido parte de varias producciones de RCN.

Por su parte, Luces Velásquez, quien le dio vida a Bertha, se alejó durante algún tiempo de la televisión. Pero en los últimos años volvió a aparecer en las pantallas en producciones de gran acogida como Pa' quererte.

Finalmente, Sofía, papel de Paula Peña, y Mariana, interpretada por Maria Eugenia Arboleda, se alejaron definitivamente de las pantallas, y hasta hace muy poco tiempo volvieron a estar frente los reflectores. Paula, gracias a la segunda parte de Dejémonos de vainas, y Maria a la reunión del cuartel de la feas.

