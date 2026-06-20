La historia detrás de la “estatua humana” de RD Congo que estará en el partido ante Colombia

Michel Kuka Mboladinga permanece inmóvil durante los 90 minutos replicando la postura de una estatua en honor al libertador de su país que fue asesinado en 1961

A pocos días del encuentro entre Colombia y la República Democrática del Congo, programado para el 23 de junio a las 9:00 p.m. en el estadio de Guadalajara, una figura en particular ha comenzado a concentrar la atención en la antesala del compromiso. Se trata de Michel Kuka Mboladinga, conocido como “Lumumba Vea”, el hincha que permanece completamente inmóvil durante los partidos de su selección.

Su presencia no está vinculada a un espectáculo improvisado ni a una acción aislada. Mboladinga forma parte del entorno habitual de la delegación congoleña y ha sido observado en distintos escenarios internacionales, siempre con el mismo comportamiento: quietud absoluta desde el inicio hasta el final del encuentro.

Vestido con trajes de colores, corbata y gafas rectangulares, el aficionado reproduce una imagen inspirada en Patrice Lumumba, líder independentista y primer ministro de la República Democrática del Congo tras la independencia de Bélgica en 1960. Su postura incluye el brazo derecho levantado y la mirada fija hacia adelante, replicando la estatua instalada en Kinshasa en homenaje al dirigente.

Michel Kuka, le superfan de la République démocratique du Congo devenu viral lors de la CAN 2025, a captivé l'attention du monde entier en incarnant une statue humaine en hommage à Patrice Lumumba, premier ministre du pays et héros de l'indépendance panafricaine.#FIFAWorldCup https://t.co/gIJi5zWIU2 pic.twitter.com/Shpw4xiRck — Ọláwálé Premier Of The West💭 (@Western_Premier) June 16, 2026

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El origen del homenaje a Lumumba

Patrice Lumumba es recordado como una de las figuras centrales de la historia política congoleña del siglo XX. Su gobierno se desarrolló en medio de tensiones internas y presiones internacionales relacionadas con los recursos minerales del país. Tras meses en el cargo, fue derrocado y asesinado en enero de 1961, en un contexto marcado por la crisis política posterior a la independencia.

En ese marco histórico se inscribe la interpretación de Mboladinga. El hincha utiliza la inmovilidad como una forma de evocación simbólica del legado de Lumumba, replicando la rigidez de la escultura que lo representa en la capital congoleña.

El ritual se mantiene durante los 90 minutos del partido, sin variaciones incluso en situaciones de alta intensidad dentro del juego. Goles, jugadas de riesgo o decisiones arbitrales no alteran su postura; ni siquiera el 1-1 del equipo africano contra Portugal hizo que Mboladinga se saliera de su peculiar papel.

Este é Michel Kuka Mboladinga, torcedor da República Democrática do Congo, que fica imóvel e com braço erguido durante toda a partida da seleção congolesa para homenagear Patrice Lumumba, líder da independência do país africano.



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Según personas cercanas a la delegación, su intención es acompañar de forma simbólica al equipo nacional, convirtiéndose en una figura visible dentro de las tribunas sin recurrir a gestos tradicionales de animación.

Su aparición en el encuentro ante Colombia ha generado gran expectativa, al tratarse de uno de los elementos más singulares que rodean el compromiso programado en territorio mexicano.

¿Dónde ver el partido entre Colombia y RD Congo?

Y mientras se acerca este duelo, la expectativa alrededor del ambiente que rodeará el partido no se limita únicamente a lo que ocurra en la cancha. En Colombia, miles de aficionados ya organizan cómo seguir el encuentro del 23 de junio a las 9:00 p.m., una jornada que también se vivirá desde distintas alternativas de entretenimiento dentro del país.

Una de estas propuestas turísticas llega desde On Vacation, compañía que ha habilitado espacios de transmisión en destinos como San Andrés, Santa Marta, Girardot, Amazonas y La Guajira, donde pantallas gigantes instaladas en playas, piscinas y zonas sociales permiten seguir cada jugada en un ambiente colectivo, recreando la experiencia de los grandes escenarios internacionales sin salir del territorio nacional



Este contenido del Especial Mundialista Las2orillas cuenta con el auspicio de On Vacation, un cubrimiento periodístico dedicado a las historias, protagonistas y momentos más importantes del torneo. Este es un especial editorial independiente

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