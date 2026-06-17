El balón de oro que quiere hacerle zancadilla a la Selección Colombia en su debut en el Mundial 2026

La tricolor iniciará su camino mundialista ante Uzbekistán, selección dirigida por Fabio Cannavaro, el histórico capitán de Italia que ganó en 2006

La Selección Colombia iniciará su recorrido en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un rival que, aunque participa por primera vez en una cita orbital, llega respaldado por una de las figuras más reconocidas de la historia del fútbol.

En el banco de Uzbekistán estará Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia y ganador del Balón de Oro hace 20 años. Sin duda, un nombre que añade experiencia y prestigio al primer desafío de la Tricolor en México.

El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca) y marcará el estreno de ambos equipos en el Grupo K, zona que también integran Portugal y República Democrática del Congo, que terminaron empatados 1-1 en un debut electrizante.

Para Colombia, entre tanto, será el regreso a una Copa del Mundo, tras la participación en Rusia 2018, con la ilusión de comenzar sumando tres puntos. Uzbekistán, por su parte, buscará hacer historia en su debut absoluto en el torneo.

Fabio Cannavaro, el Balón de Oro que estará frente a Colombia

Cannavaro asumió la dirección técnica de Uzbekistán en octubre de 2025, meses después de que la selección asiática lograra la primera clasificación mundialista de su historia. El italiano reemplazó a Timur Kapadze y recibió la misión de consolidar un proyecto que ya había conseguido un hito para el fútbol de ese país.

Su nombre ocupa un lugar especial en la historia del deporte. Debutó profesionalmente con Napoli en 1992 y posteriormente pasó por Parma, Inter de Milán, Juventus y Real Madrid. Sin embargo, su momento más recordado llegó en 2006, cuando fue capitán de Italia en la conquista de la Copa del Mundo disputada en Alemania.

Aquel mismo año recibió el Balón de Oro tras liderar a la selección italiana hasta el título mundial, una distinción que pocos defensores han conseguido. Después de ese reconocimiento fue fichado por el Real Madrid, donde permaneció durante tres temporadas antes de cerrar su carrera en Emiratos Árabes Unidos.

Como entrenador ha dirigido equipos y selecciones en Asia, Europa y Medio Oriente. En su hoja de vida aparecen experiencias en Guangzhou Evergrande, Tianjin Quanjian, Al-Nassr, la Selección China, Benevento, Udinese y Dinamo Zagreb.

Los elogios de Cannavaro a la Selección Colombia

De cara al compromiso contra Colombia, Cannavaro identificó a las principales figuras de la Tricolor. “Seguro son (Luis) Díaz y James (Rodríguez), los dos icónicos jugadores. Es siempre muy complicado enfrentarse a un futbolista de esas condiciones; son dos jugadores que te pueden cambiar el partido cuando quieran”, afirmó.

El técnico también destacó el funcionamiento colectivo del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, reconociendo la fortaleza defensiva y la intensidad de los mediocampistas. Con ese panorama, el debut mundialista enfrentará a una selección sudamericana con aspiraciones de avanzar de ronda y a un entrenador que ya sabe lo que significa conquistar la cima del fútbol mundial con su selección nacional y los clubes que representó.

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