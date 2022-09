¿Por qué Amparo Grisales y Jota Mario se hicieron virales tras la muerte de la reina Isabel II?

Bastaron unos pocos segundos para que, la muerte de la reina Isabel II se hiciera viral en todo el mundo, pues la información fue replicada por un gran número de personas. Y es que, la noticia llegó como un baldado de agua fría, pues aunque se sabía que la monarca estaba en un grave estado de salud, su muerte no se veía venir. Sin embargo, tras la noticia, los memes no se hicieron esperar.



Rápidamente, en redes surgieron varios trinos en los que hacían una burla y hablaban de la reina y de Amparo Grisales, burlándose de la diva colombiana y su edad. Esto pese a saber que realmente le faltan muchos años para poder alcanzar la edad de la monarca fallecida. Sumada a las burlas contra Amparo, se inició una campaña de bullying frente a la periodista que comparo a la reina Isabel II con la bandeja paisa.

Did this woman really just compare the Queen to a bandeja paisa? https://t.co/jiZxzV41FD

— Mathew Charles (@mat_charles_) September 8, 2022