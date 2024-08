¿Por qué Alex Manga le quitó a su hermano Alejandro la oportunidad de pertenecer a Los Diablitos?

Aunque el intérprete de "No voy a llorar" quería que su hermano fuera el elegido, una situación que no estaba en su control lo hizo quedarse con el trabajo

.Publicidad.

Semanas antes del fallecimiento del compositor Omar Geles, Alex Manga, embajador del vallenato romántico y uno de los cantantes más recordados de la época dorada de Los Diablitos, se sentó a charlar con el entrevistador Ali Guerrero, quien es muy conocido en por su podcast Vallenatos con Alí.

En este programa, por donde en los últimos meses también han pasado figuras como Silvestre Dangond, el Cocha Molina, Rafa Pérez (exKvrass), Rolando Ochoa, entre muchos otros; Alex Manga habló sobre su actualidad en el género, sus éxitos como músico solista (luego de abandonar Los Diablitos hace casi quince años); así también como de sus afinidades y desencuentros con los hermanos Omar y Juan Manuel Geles.

..Publicidad..

Entre las preguntas hechas por Ali Guerrero, no faltaron las que están relacionadas a la llegada y a la partida de este famoso artista vallenato. Sobre su llegada, Alex Manga explicó que entonces él era muy amigo de Juan Manuel Geles y que el primer opcionado para llegar al grupo no fue él, sino su hermano Alejandro.

...Publicidad...

Las voces de Juan Manuel Geles y de Alejandro eran levemente parecidas, por la que los músicos consideraban que era un buen complemento para la banda, ya que el hermano de Omar estaba a punto de dejar la agrupación para dedicarse a otro tipo de proyectos. Así que el menor de los manga entró a Los Diablitos y giró con ellos por poco más de cuatro meses.

....Publicidad....

Pero el resultado no fue el esperado, Omar Geles no estaba contento con su desempeño y cada vez se convencía más de que Alex Manga era realmente el indicado.

Un día se lo propuso, pero el músico que terminaría convirtiéndose en uno de los cantantes más recordados de Los Diablitos, no estaba seguro. En ese entonces era el corista de Jorge Oñate y sus trabajos anteriores también habían sido como acompañante.

Omar Geles sabía de su talento, le insistió y Alex Manga terminó por aceptar. El trabajo conjunto fluyó tan bien que en solo dos meses tenían en las calles su disco 10 años de historia, publicado en 1995 y recordado por canciones como "No voy a llorar", "Tu vas a volar" e "Historia".

Alex Manga estuvo quince años con Los Diablitos (en realidad fueron 13, porque se alejó por un tiempo), en los que interpretó muchas de las mayores composiciones del grupo. Entre las que se destacan: "Busca un Confidente", "Camino al Cielo", "Cuando Casi te Olvidaba", "A Besitos", "Solo Pienso en Tenerla", "Me Tiraste al Mar", "Vas a Amarme", "Que no me Faltes Tu", "No Te Vayas"

| No se pierda: El día que Omar Geles venció al diablo con su acordeón en la ...