Por la memoria de mi pueblo

Domingo por la mañana. Me levanté con el único propósito de dar una caminata por mí barrio, Boston, ubicado cerca al centro de la ciudad de Medellín. Antes de salir tomé mi cámara, porque como dicen “uno nunca sabe que se vaya a encontrar por el camino”. Caminamos un par de cuadras sin un rumbo fijo, hasta llegar ahí, el Museo Casa de la Memoria. No se cómo, ni porqué llegamos hasta ese lugar; debió ser porque algo en nosotros lo necesitaba, necesitamos conocer lo que ahí había, lo que ahí nos esperaba.

Lo pensamos mucho antes de entrar, no creíamos que nuestra pinta deportiva fuera bien aceptada por los ojos observadores de la gente que había allí. Pero no importó. Ahora me encontraba adentro, frente a un montón de historias, relatos y vidas perdidas. Estaba ahí asombrada por todas las cosas que han pasado y que la sombra del olvido ha sabido guardar. No alcanzo a imaginar cuántas lágrimas pude haber percibido, cuántos gritos de dolor y angustia, cuántos deseos y ganas de vivir que se arrebataron a alguien. Pero allí no todo está muerto, hay quienes relatan cómo superaron toda esa mierda que embarro su pueblo, su barrio, su casa. No todo está muerto, porque ahora empezó a vivir en la memoria de los que allí estaban, conociendo y aprendiendo de lo que pasó y aún sigue pasando.

Publicidad

El llevar mí cámara me permitió no solo guardarlo en mi memoria, sino también con una par de imágenes. Niños, jóvenes y ancianos, unos pocos sí; pero todos en un mismo lugar. Con distintas miradas, distintos pensamientos, pero con una sola historia, la historia de Colombia. Una Colombia que se ha visto sumergida por la guerra, por la violencia, la resignación y la indiferencia, y no, no hablo del pasado, hablo del ahora y ojala no del mañana. Porque aquí aún hay gante que se resiste al dolor, que se resiste al olvido, que quiere que la historia no se repita y eso quizá sea lo que un día nos salve.

Regresé a mi casa, ahora mucho más despierta, mucho más viva que en la mañana, pensando en los que sufrieron y aún siguen sufriendo la guerra de su pueblo y el olvido de la sociedad. En mí ahora había una historia y algo tenía que hacer con eso.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!