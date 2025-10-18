- Por incumplimiento del contratista, otra vez se pospone la entrega de la biblioteca España, una obra que lleva 20 años

Con la última decisión de la alcaldía de Medellín IDC la biblioteca deberá esperar hasta el 2026 para poder abrir al público

El último contratista en dejar abandonada la Biblioteca Santo Domingo Savio es IDC inversiones S.A.S, que tiene de representante legal es Luis Felipe Agudelo Mesa. La firma contratada para concluir finalmente la obra y poder inaugurarla este año y que, incumplió es de un empresario cercano al exgobernador de Antioquia, Luis Pérez. Este retraso, aunque el constructor dice estar al 97% , obligó a cambiar nuevamente la fecha de la inauguración del edificio, que tiene más de 20 años en construcción.

La obra de la Biblioteca España, nombre antiguo de la Biblioteca Santo Domingo Savio, nació como resultado de una donación de la cooperación española y de allí su nombre, en la alcaldía de Sergio Fajardo quien la inauguró el 24 de marzo de 2007 en presencia de los entonces reyes de España, Juan Carlos I y doña Sofía. Sin embargo, ésta no se pudo poner al servicio público a plenitud. Aparecieron problemas graves en la infraestructura.

En diciembre de 2024 el Concejo de Medellín cambió el nombre del lugar a Parque Biblioteca Santo Domingo Savio. Inauguración Biblioteca España

El original diseño contratado al arquitecto Giancarlo Mazzanti. Ha permanecido durante más de 20 años como una gran escultura de piedra negra puesta en la Comuna 1, Nororiente de Medellín, en vez de servir como un lugar de utilidad pública.

Alonso Salazar le sucedió a Fajardo en la Alcaldía y durante este período la biblioteca siguió sin concluirse y en el 2015,con Aníbal Gaviria en La Alpujarra se decidió cerrar el lugar. Se reportaron fallas estructurales que mostraban grietas en la fachada y por tanto los visitantes corrían riesgo. El arquitecto Mazzani responsabilizó al constructor de no haber seguido los planos constructivos.

En efecto, la Contraloría de Medellín le dio la razón al arquitecto y señaló a la empresa Arquitectura y Concreto de no haber sido fiel a los planos y a la interventoría de A.C.I Proyectos S.A.S por no haber vigilado el trabajo. El deterioro de la obra se profundizó y fue por tanto necesario abrir una nueva licitación para solucionar los problemas estructurales. El llamado a convocarla fue el alcalde Daniel Quintero.

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) aportó aproximadamente 1 millón de euros en la construcción

En diciembre de 2021 la constructora escogida para la reconstrucción de la Biblioteca España. fue IDC Inversiones S.A.S. La obra contratada alcanzó un valor de 28.000 millones de pesos, pero este se incrementó en el camino y el valor final osciló entre los $ 50.000 millones de pesos y $ 60.000 millones.

A pesar de la cuantía IDC Inversiones S.A.S. cuyo representante legal es Luis Felipe Agudelo no entregó la obra. El contratista es cercano al político Luis Pérez, quien también dejó a medias el autódromo de Bello, una obra inútil para la comunidad que no se ha podido inaugurar.

No es el primer escándalo donde aparece el nombre IDC Inversiones. Está relacionada con el terreno de Aguas Vivas que involucra al alcalde Daniel Quintero, quien fue llamado a juicio por la Fiscalía para que responda por el predio ubicado en la zona del Poblado. Al que Quintero le cambió el uso del suelo sin permiso del Concejo de Medellín, aumentando el valor de la tierra.

Por el caso de Aguas Vivas, la Fiscalía imputó al entonces representante legal de la empresa, Juan Diego de Jesús Moreno Barón, por peculado por apropiación. El mismo Moreno Barón aparece relacionado con otra construcción polémica, el Parque de Artes y Oficios de Bello.

Parque de Artes y Oficios de Bello

Del Parque varios obreros denunciaron a IDC por incumplimientos en sus pagos

Foto: Gabriel Echeverry Gonzalez, Google Street view

El constructor IDC Inversiones contratado por Daniel Quintero no solo no entregó la obra el 30 de diciembre de 2023, sino que solicitó al menos, 7 prorrogas, la última vencía el 16 de junio de 2025 pero el Alcalde Federico Gutiérrez quien llegó al cargo en enero del 2024 decidió suspender el el contrato el 26 de febrero de 2025. IDC inversiones reclamaba una adición de $ 30 mil millones para poder acabar el edificio. Una obra que no ha tenido la misma atención en comparación de la Biblioteca Santo Domingo Savio

El último giró de la Biblioteca Santo Domingo Savio

Los últimos incumplimientos de IDC inversiones llevaron al alcalde Federico Gutiérrez liquidar el contrato de la biblioteca España y protegido por un seguro procedió a reclamar los recursos no sin antes aplicar las correspondientes clausulas judiciales mientras la alcaldía de Medellín se declara como víctima en cuanto ha invertido cerca de seis veces más el valor inicial.

Con el propósito de finalmente poder terminar la biblioteca el alcalde Fico Gutiérrez a través de la Secretaría de Infraestructura Física y la Empresa de Desarrollo Urbano, se está buscando un nuevo contratista para concluir la obra. Su costo alcanza un valor cercano a los 3.600 millones y si no hay nuevos imprevistos la biblioteca se inaugurará en el primer semestre de 2026. Eso sí, con seis meses de retraso.

