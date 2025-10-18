Científicos colombianos desarrollaron en el Valle del Cauca una nueva variedad de arroz más resistente

Contaron con el respaldo de la Alianza de Biodiversity Internacional y el CIAT con sede en Roma, dirigida por el viceministro de agricultura Juan Lucas Restrepo

Después de años de investigación en el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) localizado en Palmira, Valle del Cauca, científicos colombianos han desarrollado una nueva variedad de arroz. En colaboración con Semillas del Huila y BASF Soluciones para la Agricultura, la nueva semilla es resistente a herbicidas, lo que permite un control más eficiente del "arroz rojo", una maleza que afecta los cultivos y mejora la productividad. El trabajo fue respaldado por una asociación entre el sector público y privado, Alianza de Biodiversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), cuya sede principal está en Roma y la dirige el ex viceministro de agricultura colombiano Juan Lucas Restrepo.

La nueva variedad, llamada Sicalis SH CL, pertenece al sistema de producción de arroz Clearfield®, reconocido por su eficacia en el manejo de malezas, y estará disponible en el mercado bajo este sistema que incluye rotación de cultivos y buenas prácticas agrícolas. Es una semilla certificada y de alta calidad que, además de incorporar resistencia a los herbicidas, conserva las características de las variedades locales preferidas por los agricultores.

En coordinación con los agrónomos de Semillas del Huila, esta variedad ya se ha utilizado en dos cosechas en el departamento del Huila, logrando excelentes resultados, con una producción de entre 140 y 150 bultos por hectárea. Esto permite ahorrar en fumigación y obtener un arroz de mejor calidad. Según la Alianza Biodiversity & CIAT, esta innovación ayudará a los agricultores a controlar el arroz rojo de forma más eficaz, reducir pérdidas y proteger la rentabilidad de sus cultivos.

Una alianza clave para el sector agrícola

El CIAT nació en 1967 como el resultado de una colaboración entre el gobierno colombiano, la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller, con el objetivo del aumento de la productividad en los cultivos, ante una situación de hambre de los pequeños agricultores. Desde entonces, sus investigaciones, se han ocupado de casi todos los aspectos de la agricultura tropical: variedades de cultivos, sistemas de producción, paisajes agrícola, mercados y políticas.

El Proyecto Arroz de CIAT lleva más de 50 años liderando la investigación en arroz para América Latina y el Caribe, y hasta la fecha ha liberado 34 variedades. Ocupando sus variedades el 60-70 % del área total de siembra.

La alianza del CIAT con Biodiversity International un centro italiano de larga tradición de investigación, se realizó en 2019 bajo el amparo de una organización de mayor envergadura, el Sistema CGIAR, un consorcio global enfocado en aumentar la seguridad alimentaria, reducir la pobreza rural y asegurar un manejo sostenible de los recursos naturales. El centro en Palmira, es la oficina para las Américas y la sede más grande del consorcio, cuenta con el Parque Científico Agronatura y el Banco de Germoplasma "Semillas del Futuro".

La alianza con el sector privado incluye a la compañía global de origen alemán BASF, que combina alta tecnología en semillas y herbicidas, y a Semillas del Huila, una empresa fundada en 1977 por 11 ingenieros agrónomos que se dedica a la comercialización de variedades de alto rendimiento. Desde 1998, Semillas del Huila, está asociado con Molinos Roa de la Organización Roa Florhuila (ORF), la segunda arrocera del país fundada en 1958, con ventas de 1,7 billones de pesos y ganancias por 3.000 millones en 2024. Esta colaboración asegura que la nueva tecnología llegue de manera eficiente y oportuna a los agricultores de las diferentes zonas arroceras.

Además de Colombia, las nuevas variedades se han validado en Perú, Panamá y República Dominicana con resultados positivos, lo que abre la posibilidad de beneficiar a agricultores de toda la región y en el futuro, reforzar la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe.

