- Los creadores de la Media Maratón de Bogotá perdieron contra la empresa Ergofitness, que les puso competencia

Correcaminos Colombia, los dueños de la Media maratón, no pudieron evitar el registro de una nueva carrera que será de 42 kilómetros

Los organizadores de la Carrera de la Mujer, Ergofitness, querían registrar un nuevo producto. Un maratón en Bogotá de 42 kilómetros. El encanto del nuevo reto consistiría en agregar 21 kilómetros más a la distancia máxima de la media maratón, 21 kilómetros. La empresa Ergofitness, representado legalmente por el gerente Juan Carlos González, tiene experiencia en la logística y desarrollo de eventos deportivos, para dar una idea, Music Night Run Fest y el Run Tour de Avianca fueron organizados por ellos.

Juan González nombró a la abogada María Paula Villazon Aponte para conseguir el registro de la nueva carrera. Sin embargo, mientras andaba el trámite en la Superintendencia de Industria y Comercio surgió una oposición al trámite. La empresa Correcaminos de Colombia, quien se encarga de la organización de la media maratón sentía un peligro sobre la media maratón.



Para los abogados de Correcaminos Colombia, representado legalmente por Martha De La Cruz Santos Anaya y su presidente es Iván Correa, habría dos problemas con un visto bueno: confusión entre los consumidores y uso parasito de una marca consolidada. El malentendido entre los clientes sería una consecuencia la utilización del vocablo maratón de Bogotá. De otra parte, al combinar un logo con la frase maratón de Bogotá se podría estar aprovechando el renombré conseguido por más de 25 años.

La empresa Ergofitness no respondió a los señalamientos. Una vez los funcionarios de la SIC escucharon a las partes tomaron una decisión. En primera instancia, se aprobó la marca 42 K VChallenges, la maratón de Bogotá por darse una combinación de imágenes y palabras que hacen casi nula la posibilidad de confusiones, tampoco se puede buscar el monopolio de las palabras maratón de Bogotá. En efecto, Correcaminos Colombia perdió.

