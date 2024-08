El autódromo de Bello, una costosa obra que 3 gobernadores de Antioquia no han podido terminar

Contratado por Luis Pérez en 2019, Aníbal Gaviria lo recibió faltando un 14 %, y ahora Andrés Julián Rendón, que lleva 6 meses, no ha podido terminarlo

La fecha de entrega definitiva del autódromo de Bello, Antioquía, aún no se conoce. Si bien, en teoría, el día de la inauguración fue el 30 de diciembre de 2023, aún existen detalles inconclusos en las obras del Parque Metropolitano Tulio Ospina – Centro de Eventos Central Park iniciadas durante la administración del gobernador Luis Pérez Gutiérrez en 2019.

La inauguración presidida por el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria fue prematura. No obstante, ese día no faltaron los eventos como exhibición de deportes a motor, shows de ciclismo y las palabras del mandatario. Todo el bombo dio la impresión de una meta alcanzada. Sin embargo, el autódromo ubicado en el municipio de Bello aún tiene inconvenientes y, por ahora, no está operativo.

Los problemas de la obra

(Indeportes)

El Parque Metropolitano Tulio Ospina – Centro de Eventos Central Park, nombre oficial del autódromo de Bello, aún tiene que sortear las dificultades con la comunidad vecina producidas por el ruido emitido desde el Parque.

Los autódromos por lo general quedan alejados de centros poblados por los niveles de ruido que producen. En el caso de Bello, en forma poco aconsejable, se permitió la construcción de conjuntos residenciales en los alrededores del autódromo. En consecuencia, los vecinos ya han presentado quejas por el sonido producido los días en los que se han organizado eventos allí.

Precisamente, el permiso ambiental que debe otorgar el Área Metropolitana del Valle de Aburrá es uno de los trámites que faltan para que el autódromo obtenga la aprobación definitiva, es decir, el Área Metropolitana debe mirar los niveles de ruido producidos por el autódromo.

La infraestructura justamente debe mitigar el ruido de las carreras y de los eventos automotores que se deberían realizar una vez se ponga en funcionamiento el autódromo de Bello; pero primero, se debe conseguir el permiso de la autoridad ambiental y lograr que se ejecute el porcentaje de la obra que aún falta por terminar, que es menor al 20 %.

Hasta el momento, Indeportes desconoce si se le dio primero licencia al proyecto de vivienda o al autódromo, responsabilidad que recae en las autoridades que manejan el ordenamiento territorial en el Municipio de Bello.

La construcción de 262.581 m2 ya ha consumido un total de $220 mil millones. El último contrato lo entregó la administración del gobernador Aníbal Gaviria a la Unión Temporal Alpujarra, mediante la Licitación Pública 01 de 2022 que tiene como objeto la “Construcción y rehabilitación de las obras requeridas para poner en funcionamiento el Parque Metropolitano de Deportes Tulio Ospina del Municipio de Bello, Antioquia.

La Unión Temporal La Alpujarra está conformada por Inciteco S. A. S. y Carlos Fernando Córdoba Avilés. Como representante legal, la Unión registró a Pastor de Jesús López Gómez y como representante legal suplente aparece Carlos Fernando Córdoba Avilés.

(Función Pública)

Inciteco y Carlos Fernando Córdoba aparecen registradas en Bogotá y su objeto social está enfocado en la construcción. Según la licitación, debían sacar adelante el 14 % faltante de la obra y aunque lograron avances, hoy está parada y ese no ha sido el único retraso.

(Accionistas de Inciteco)

Una vez, la autoridad ambiental otorgue los permisos pertinentes, la Unión Temporal La Alpujarra deberá acabar el circuito de carreras y tramitar los servicios públicos.

Los retrasos de Central Park

El autódromo ha sido un proyecto de varias administraciones departamentales, ha tenido diversos contratos asociados, pleitos y dificultades obvias como parar la construcción por las restricciones que impuso la pandemia, hasta las controversias legales entre Indeportes y Viva, empresa de vivienda de Antioquia.

Estas dos entidades son del orden departamental, dependen del gobernador de turno y están enfrentadas en una disputa jurídica que remonta a la época en la que la gerente de Viva era Lina Marcela Gañán, quien fue nombrada en ese cargo por el entonces gobernador Luis Pérez Gutiérrez.

Todo el lío se remonta a enero de 2019 cuando el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez firmó un Convenio Marco Asociación N 0 10 con Indeportes con el objeto de ejecutar el proyecto Central Park.

Con base en ese Convenio, el 29 de mayo de 2019, Indeportes y Viva, acordaron que el pago de la póliza de cumplimiento estaría a cargo de los constructores del autódromo en el Contrato Interadministrativo N 0 265. El valor del contrato fue de $123.228.351.658

El 27 de agosto de 2019, en el contrato de obra 450, Viva contrató a la firma Ingeniería y Construcciones S. A. S. (Ingecon), liderada por Walter León Zapata Ríos. Walter es también el representante legal encargado de iniciar la obra. La cuantía del contrato fue de $ 78.792.482.079.

Según la firma Ingecon, la falta de planeación de las entidades de la Gobernación de Antioquia en relación a varios detalles, por ejemplo, el cobro de pólizas, ha dejado un daño importante en las cuentas de la firma. Por los costos extras Ingecon demandó a Viva por 80 mil millones de pesos.

Ingecon actualmente está en proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades y ha argumentado que la falta de seriedad por parte de las entidades departamentales de Antioquia es lo que ha contribuido a su debilidad financiera.

El 17 de septiembre de 2019, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, del partido Liberal, puso simbólicamente la primera piedra de la obra y años después en 2021, la Contraloría habló sobre defectos en la obra, imperfectos que aún deben saldarse si se quiere sacar el autódromo adelante.

Esas palabras de la Contraloría General fueron parte de un mal presagio porque hasta el momento, el autódromo no se ha terminado. En 2020, la Gobernación de Antioquia con Aníbal Gaviria a la cabeza tuvo que hacer una nueva licitación para el 14 % de obra faltante en el autódromo, la licitación fue estimada en $26.510.000.000 pesos.

En el caminó Indeportes y Viva comenzaron un pleito legal.

En qué está hoy el autódromo de Bello



Actualmente y mientras la Unión Temporal La Alpujarra espera los permisos ambientales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el nuevo gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el gerente de Indeportes, Luis Fernando Begué Trujillo y el gerente ( E ), Ferney Cardona, en cumplimiento de sus deberes institucionales tratan de que se reinicien las obras, se acojan las recomendaciones de la autoridad ambiental, se tengan los permisos que faltan y se concluya a el autódromo de Bello.

Esa infraestructura en la que hasta el momento se han ejecutado por lo menos hasta el 30 de diciembre de 2023 cerca de 220 mil millones de pesos. La construcción ha tenido varias fases y contratos simultáneos, entre ellos, uno con la Federación Internacional Automovilística (FIA).

Respecto al contrato con la Unión Temporal La Alpujarra, que también está bajo la lupa de la Contraloría General de Antioquia porque la obra está por encima del 80% apenas tengan en la mano los permisos faltantes de servicios públicos y del Área Metropolitana se le dará vía libre al reinicio del contrato por parte de Indeportes y la Gobernación.

Tanto Indeportes como la Gobernación de Antioquia no contemplan una eventual negativa de los permisos y dejan en manos de los organismos de control posibles casos de sobrecostos en la obra que aún no tiene una fecha definida para que esté funcionando.

