Por esta razón no debe despedirse de forma efusiva de su perro; puede afectar su salud

.Publicidad.

Estos caninos tienen un instinto natural de vivir en manada, por lo que es algo muy desafiante para ellos quedarse solos en casa, esto puede causar un cambio de comportamiento en ellos, llegando a sentir estrés, incertidumbre y ansiedad. Sin embargo, sus cuidadores pueden influir de forma negativa a la situación empeorandola, le explicamos cuál es la mejor forma de despedirse de su perro y porque.

Si cuando su perro está solo tiene comportamientos dañinos como dañar objetos, ladridos insistentes, accidentes dentro de casa, llanto, rasguños en las puertas o destruir incluso los muebles. Muchos se preguntan porqué pasan estas cosas, simplemente son una muestra de sus angustia en esos momentos en que saben que sus dueños no están en casa.

..Publicidad..

¿Cómo debe despedirse de su perro?

Según lo afirma el medio 'Hola!', cuando usted se despide de forma dramática de su canino ese puede sentirse melancólico, ponerse triste, tratar de acompañarlo, gemir y llorar, lo que de inmediato vuelve el momento muy duro para ellos. Pues cuándo se va, el perro se pregunta si usted sobrevivirá, si encontrará la forma de regresar o si necesitará su ayuda.

...Publicidad...

Por ende, la mejor forma de irse de casa cuando tiene perros es sin decir adiós, cuando esté distraído o durmiendo. De esta forma el animal no se despertará a buscarlo con dudas, ni sentirá decepción porque no está, todo esto debido a que en su ausencia no existimos, así que no sufrirá y de hecho se alegrará más con nuestro regreso.

....Publicidad....

| Ver también: Estos son los 3 mejores destinos y hoteles para viajar con sus mascotas