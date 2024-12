Por esta razón la escasez de agua no se puede solucionar quitándole la sal al mar

.Publicidad.

Vivimos en un mundo donde el 70% de la superficie está cubierta de agua, pero la mayoría de esa agua no es apta para consumo humano, está salada y llena de impurezas. Por lo que, paradójicamente, en un problema repleto de agua, hay escasez de este líquido.

La ciencia y la tecnología nos han dado conocimientos y herramientas para purificarla e incluso para desalinizarla, por lo que seguramente muchas personas alguna vez en su vida se preguntaron, ¿qué pasa si transformáramos el agua marina para volverla apta para el consumo humano? Infortunadamente, el procedimiento no es tan sencillo como parece.

En el podcast The Wild Project se hicieron esa pregunta, con un famoso divulgador químico para responderla, a quien le preguntaron por qué la creación de agua no puede ser una solución viable. "No es fácil, porque eso implicaría desarrollar una tecnología que no existe para transportar oxigeno e hidrogeno", comienza explicando el experto.

Aún así, dice que habrían formas posibles de aprovechar el hidrogeno de los gasoductos, pero que aún así tampoco sería rentable. Además, lo difícil no sería encontrar oxigeno o hidrogeno, sino desarrollar las condiciones adecuadas para aislarlos y trabajar con estos elementos.

A pequeñas cantidades puede hacerse, pero para transformar millones de litros de agua no sería rentable, de acuerdo a lo que dice el químico.

La otra opción, que sería desalinizar el agua, tampoco sería tan viable. Por un lado, por el alto costo y por el otro, porque se produciría un enorme residuo de salmuera que no podría reutilizarse. Además, eso impactaría en montones de ecosistemas que necesitan ese equilibrio natural para subsistir. Japón sería uno de los lugares afectados.

"La desalinización funciona en puntos muy concretos donde no hay otra solución posible", el químico aclara que aún así hay que almacenar toda esa salmuera, que encima está llena de residuos tóxicos. "Arabia Saudita lo está haciendo", pero ellos tienen dinero hasta para enterrar el mundo, si quieren", remarcó.

