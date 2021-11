Por culpa de los hinchas, ninguna ciudad quiere recibir al América ni a Millonarios

América no puede jugar en su estadio y ninguna ciudad quiere recibir un partido tan caliente como ese. Los hinchas de ambos equipos aterrorizan a las autoridades

América de Cali se metió a última hora en los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay luego de ganarle 5-1 al Deportivo Pereira y que se le dieran los demás resultados. Con esto Osorio calló las bocas de muchos que dudaron de él y afronta los cuadrangulares con una motivación extra por la forma en la que logró la clasificación.

Sin embargo, los cuadrangulares no empiezan de la mejor forma para el equipo ya que se debe enfrentar a Millonarios, favorito al título, y además no podrá ejercer de local en Cali. El Estadio Pascual Guerrero estará ocupado este fin de semana con motivo de los Juegos Panamericanos de la Juventud, por lo que el equipo está obligado a buscar estadio para jugar.

El problema radica en que América-Millonarios es un partido tan histórico y será tan intenso, que lastimosamente muchos auguran que pueden haber enfrentamientos entre barras de ambos equipo y no quieren lidiar con ello. Su primera opción, el estadio del Deportivo Cali en Palmira, ya no podrá ser. Tampoco serán Armenia y Pereira, ciudades cercanas a Cali, que no quieren meterse en ese problema de lidiar con las dos hinchadas.

Los últimos rumores apuntan a Cúcuta como posible sede, dadas las condiciones que mostró el Estadio General Santander en el amistoso que jugó el Cúcuta Deportivo hace pocos días. Sin embargo, la misma barra brava de un equipo que a día de hoy ni existe oficialmente, mostró también su rechazo a que el partido se dispute en la ciudad y no se hacen responsables de posibles disturbios que puedan ocurrir.

⚠️Comunicado oficial por parte de La Banda Del Indio respecto a la posibilidad de que se juegue en el General Santander el partido entre América y Millonarios. pic.twitter.com/HLbFfTSphe — Los Motilones TV (@losmotilonestv) November 24, 2021

Lo peor de todo es que, aún sin sede fija, la Dimayor insólitamente ya programó el partido para el día domingo 28 de noviembre a las 6 de la tarde. ¿La sede? Todavía no se sabe.