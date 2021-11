El lado desconocido de Mauricio Leal

.Publicidad.

El mundo de la farándula y estilo continúa conmocionado por la muerte del estilista Mauricio Leal y su madre, sus cuerpos fueron encontrados en la casa del hombre ubicada vía a La Calera junto a una carta de despedida supuestamente escrita por él mismo. El hecho continúa impactando a muchas celebridades y al país entero, más aún con las recientes investigaciones que acercarían a un posible homicidio y no suicidio, como se tenía pensando al inicio.

Además de las emotivas despedidas y dedicatorias de varias de sus clientes fieles como Carolina Cruz, Andrea Serna, Lina Tejeiro y Fanny Lu; Claudia Bahamón sorprendió a varios con sus declaraciones, pues no solo conmovió con sus palabras sino también con las revelaciones publicadas. El mismo Leal, según cuenta la presentadora, habría convencido a Bahamón de lograr que su esposo Simón Brand dirigiera su nuevo video musical e iniciar su faceta como cantante.

“Ve Clau, es que quiero lanzar mi carrera de cantante y mi sueño es que Simón me haga el video, pero es que Simón es muy grandes ligas. ¿Vos le decís? Haceme palanca. Yo no pienso ser el más famoso con mi música, pero quiero que todos los fondos de mis canciones las pueda destinar a ayudar a la gente” inició Claudia Bahamón en su publicación que mostraba el video de la canción del estilista con el nombre de Me verás volar.

