¿Por antiuribista, Facebook acabó con un medio de comunicación?

Varios de los mejores videos que he visto los hizo La Direkta, un medio de producción audiovisual entregado a acompañar, en tiempos de tiranos, una coyuntura nacional que a casi nadie le importa.

Conocí su trabajo en las elecciones presidenciales cuando le abrió los ojos a una buena parte de la sociedad colombiana con su famoso video de la hija de Vargas Lleras. Con ese humor, supe que era amor a primera vista. Era la propia verdad mezclada con un tono sarcástico perfecto para cuajar en una audiencia dormida, apática e indolente.

De repente, La Direkta estaba presente abarcando los temas más complejos en los videos más creativos, certeros, claros y directos. El Uribismo emergiendo requirió su presencia y criterio para equilibrar mediáticamente una realidad que cada vez se parece más a la Venezuela de Maduro. En las marchas, paros, protestas y levantamientos, La Direkta siempre estuvo ahí para los colombianos. Para desmenuzar lo que a la mayoría le da pereza hacer por sí mismo, manteniéndose con un criterio periodístico claro y unas convicciones ideológicas fuertes, claras y absolutamente comprensibles.

Luego vino la Minga… Su video “La Espera”, que grabaron en Caldono el día que Duque no quiso hablar con los indígenas, me sacó lágrimas literalmente. Lograron tocar la sensibilidad de los apáticos con un tema tan ajeno como las luchas indígenas, campesinas y afro en el Cauca. Algo que pocos, muy pocos en este país, pueden hacer. Ahí supe que La Direkta estaba aquí para bien.

Pero como en Colombia las cosas buenas no duran, Facebook no se demoró en mostrar sus muelas uribistas y acabar con la madre de los videos que más goce sacaban en mis lunes por la mañana. Y digo que fueron sus muelas uribistas porque simplemente no hay otra razón. Todos sus trabajos tenían un trasfondo investigativo claro, con autoría de todo el material siempre y realizados a partir de vivencias de primera mano. En otras palabras: los únicos posibles enemigos de La Direkta fueron eran aquellos que se quemaban con las verdades que ahí se decían.

Sin explicaciones ni comunicados, La Direkta simplemente se fue y con ella tantos videos que todos los colombianos debieron haber visto por lo menos una vez en sus vidas.

#FacebookDevuelvanosLaDirekta

