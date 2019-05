Los líos del uribismo para elegir candidatos regionales

Aunque el Centro Democrático ya tiene candidata para la Gobernación de La Guajira, en el departamento no están muy contentos con la elección de la exrectora de la Uniguajira Maritza León. Hace un par de días el otro precandidato Miller Soto, a quien en el departamento veían como ganador, envió una carta al partido alertando sobre varias irregularidades que se habrían cometido durante las encuestas realizadas por YanHass y el Centro Nacional de Consultoría con las que definieron el nombre del candidato. Sin embargo, la respuesta del CD fue contundente: no hubo ningún problema y Maritza es la candidata. Soto, quien quedó inconforme, habría decidido no reconocer el resultado y buscará la Gobernación por firmas, pues está seguro que no fue totalmente transparente el proceso.

Las encuestas se han vuelto un dolor de cabeza para el Centro Democrático, que ha recibido varias cartas de protesta por la manera en que se eligieron los candidatos regionales, como suecedió en Córdoba y Cesar.