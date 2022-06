Por agresivo: La trapeada que le pegó el DT de Atlético Nacional a Carlos Antonio Velez

.Publicidad.

Atlético Nacional cerró el semestre como campeón de la liga colombiana, y uno de los grandes protagonistas fue Hernán Dario Herrera. El técnico asumió como interino a principios de marzo, tras el despido de Alejandro Restrepo, y en tres meses llevó al verdolaga a ser el mejor club de Colombia.

Después de su título muchos fueron los periodistas que quisieron entrevistarlo, uno de ellos Carlos Antonio Vélez. El comunicador tuvo la posibilidad de hablar con el DT en su programa Palabras Mayores sobre el título verdolaga y la trayectoria del arriero, pero una observación del entrevistado, quien opinó que el periodismo debería apoyar más y no criticar tanto, no le gustó para nada e inició una pelea en solitario.

“Cómo así que los periodistas hinchas tienen que ayudar, el periodista no está para ayudar. El periodista está para ver las cosas y analizarlas” fue la respuesta de Vélez al comentario, quien también le recriminó a Hernán Dario por el video en el que se le ve compartiendo con uno de los líderes de las barras bravas de nacional “Me mandaron un video en el que se ve al líder de la barra brava al que usted le dijo que le debía mucho, yo con eso no voy”

Herrera inmediatamente le respondió y dejó muy mal parado al comunicador: “Carlos Antonio, usted es muy agresivo, el periodismo tiene que fomentar cosas buenas también, no fomentar tantos odios” y referente a la barra brava sentenció “Yo tengo mis amigos como los tiene usted. Yo atiendo a todo el mundo, soy una persona pública.”

Finalmente, lo único que pudo responder Vélez fue “Conmigo no va a encontrar lambonería de ninguna clase. Usted es un hombre auténtico y genuino, lamento si usted considera agresiva mi posición”. Allí se bajaron los humos y continuó la conversación.

Seguidores del programa felicitaron al arriero por no seguirle la pelea a Vélez, quien hace rato tiene una guerra casada con el club verdolaga, lo critica sin cesar y nada de lo que hace le gusta.