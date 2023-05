"Pondré tu zona íntima en modo perfecto" el negocio con el que Yeferson Cossio se quiere tapar en plata

Aunque el influencer aún no saca a la luz su nueva línea de productos, si mostró un adelanto. El paisa emprenderá en un mundo muy picante

Yeferson Cossio ha demostrado ser uno de los influencers con mayor poder adquisitivo en Colombia. Y es que, el paisa ha sabido sacarle provecho a su fama, ya que en sus redes sociales, cuenta con millones de seguidores. Además de crear contenido, que le genera muy buenas ganancias, el hombre ha utilizado su popularidad y la ha vuelto en todo un negocio. En sus cuentas es muy normal ver publicidad para todo tipo de negocios, pues esta es una forma de ingresos para él y muchas personas pautan sus negocios con Cossio; según él, esto suele ser muy rentable.

En sus publicaciones, es normal verlo con un sin fin de lujos y de adquisiciones de un muy alto valor. Simplemente en su garaje, hay autos avaluados en más de mil millones de pesos. Además, es normal ver sus viajes y planes que suelen lucir bastante excéntricos. Pero parece que Yeferson Cossio no es una persona que se quede quieta, todo lo contrario. El paisa estaría en la búsqueda de innovar con sus negocios, no solo dedicándose a la creación de contenido o la publicidad por medio de sus redes sociales. El influencer tendría un nuevo negocio entre manos.

Aunque es muy poco o casi nada lo que se sabe, el hombre compartió una foto de lo que sería un nuevo emprendimiento por parte suya. Con la frase "Me comprometo a poner tu zona íntima en el modo perfecto", Yeferson Cossio dejó una gran incógnita entre sus fans. Y es que, en esta misma imagen, se pueden ver dos productos; uno sería un jabón íntimo y el otro un desodorante íntimo. Aunque el paisa no contó más al respecto, parece que tendría una línea con su nombre para el cuidado íntimo, aunque no sé sabe si esto sería para hombres o mujeres, tal vez para ambos.

