Políticas extraordinarias para un país extraordinario

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Con la restricción del gas a Europa por parte de Rusia, el trabajo de cocinar sufrirá un tremendo incremento mientras se encuentra otro proveedor del servicio, el cual por razones geopolíticas no será Venezuela. Mientras tanto, los europeos tendrán que empezar a cocinar con energía eléctrica. En un hogar de cuatro personas están pagando alrededor de 4.000 euros al año por el servicio energético eléctrico. Esto viene a ser, más de 18 millones de pesos col. en energía al año; y aunque los europeos están dando el tránsito a energía solar, aun así una planta para 30 años sin paneles solares llega a costar 30.000 euros (135 millones de pesos), es decir, pagarían mil euros de energía o 4 millones seiscientos mil pesos, sin contar los paneles. Esto hace que cocinar con electricidad no sea una opción para hacerlo industrialmente. O Europa baja los precios de la energía eléctrica para mantener sus empresas alimentarias a flote, o se arruina.

Los colombianos de estratos altos pueden estar pagando actualmente alrededor de 1 millón 300.000 pesos al año en hogares de 3 a 4 personas; y los de estratos medios, 980.000; estratos bajos hasta 250.000 pesos al año. El costo de la energía parece ser un gran determinante de los costos de bienes y servicios en un país, porque es esencial para cualquier labor.

-Publicidad.-

Este tipo de energía también está sujeta a impuestos en Europa, mil euros al año con devolución de 250 en el verano, lo que quiere decir, que pese a la implementación de paneles solares, el impuesto por usarlos podría incrementar el costo de esta opción energética hasta el doble.

CRÍSIS DE EUROPA

Publicidad.

Esto quiere decir que todos los productos y economías que funcionan con gas en Europa (pastelerías, panaderías, restaurantes), podrían quebrar. Derivado de esto habrá una crisis económica generalizada que obligará a los ciudadanos del viejo continente a buscar otros destinos lejanos a la guerra para vivir, y ahí está con sus bajos costos y sus inviernos suaves una oportunidad llamada Colombia.

Colombia por su bajo costo de vida con relación a Europa, implica que no deben vender sus propiedades en el viejo continente, como sí tendrían que hacerlo si quisieran irse a Canadá, Inglaterra o EE.UU. la mayoría.

América Latina por otro lado, permite correr un riesgo temporal.

Y hay miedo a que se prenda la tercera…

¿Qué tal Colombia como destino?

Pude dialogar con varios europeos (belgas, suizos, españoles, franceses, alemanes) y Colombia parece tener buenas posibilidades como destino, especialmente para los que están entre los 55 y los 80 años de edad, que incluso por cultura, la conocen. Su mayor preocupación es la calidad de los servicios de salud y la seguridad.

Políticas extraordinarias para un país extraordinario

Si Colombia y el Gobierno Petro quiere realmente acabar con la corrupción, va a necesitar modificar la Constitución para que el Estado sea el que financie las campañas políticas.

EL ESTADO DEBE FINANCIAR LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS.

Durante 2020 el Gobierno Duque devolvió al Grupo Aval los $17.000 millones que le dio a la campaña de Martha Lucía Ramírez y otros $7.000 millones a la de Duque a través del endeudamiento del Estado que le dejó más de $500.000 millones en intereses a Luis Carlos Sarmiento Angulo.

La reforma pensional también evidenció el compromiso del Congreso con los mismos banqueros. Campañas de $24.000 millones al Congreso, como la del quemado senador Temístocles Ortega. Las campañas de $2.500 y $5.000 millones no se pagan con sueldos de $33 millones al mes. Si prohibimos de manera taxativa que la empresa privada financie las campañas políticas, los compromisos con la corrupción se reducirán de forma ostensible, lo que redundará en una reducción del gasto público.

Hay quienes afirman que el Estado ya financia con el pago de votos legales las campañas políticas, lo cual es falso.

100 senadores por 5.000 millones (costo de cada campaña política) son 500.000 millones de pesos. Si bien el costo de la reposición de cada voto es de $5642 pesos, y multiplicamos ese valor por la totalidad de los votos al Senado que fueron aproximadamente 10.140.000, esto nos da un total de $57.209.880.000 (cincuenta y siete mil doscientos nueve millones, ochocientos ochenta mil), casi un 10 % de lo que cuestan las campañas del Senado entero (hasta aquí no hemos tenido en cuenta lo que cuestan las elecciones para la Cámara). En la Cámara de Representantes hay 171 parlamentarios. De estos, 161 corresponden a los 32 departamentos y al Distrito Capital; 2 a las comunidades afrodescendientes; 1 a los indígenas; y 1 por la circunscripción internacional (colombianos en el exterior, que casi siempre viene de Miami); 5 de los acuerdos de paz (Farc) y 1 representante por obtener el segundo lugar en las elecciones para vicepresidente. 171 representantes a la Cámara, por tres mil millones de pesos (costo en promedio de cada campaña), son $513.000 millones de pesos. Es decir, casi el mismo costo para elegir 100 senadores, si se quiere, por lo bajo. Las campañas políticas deben ser financiadas exclusivamente por el Estado, 0 intervención de la empresa privada, del narcotráfico y de grupos ilegales, así es como se generan 0 compromisos sinuosos. Si un político recibe dinero de terceros debería quedar inhabilitado e irse a la cárcel. Así de simple. Acabar con la corrupción podría generarle al Gobierno una reducción mayor a lo que podría producir la Reforma Tributaria.

EL VOTO DEBE SER OBLIGATORIO.

Los políticos pueden comprar 50.000 votos para una campaña, pero no 2 millones de votos. Ya vimos lo que pasó con el “papi-Char” en las presidenciales.

CRÍSIS DELINCUENCIAL. INSEGURIDAD EN LAS CIUDADES DE COLOMBIA Y CRISIS DE EMPLEO.

Cuando Huayna Capac, el emperador inca, quiso ampliar los círculos de seguridad alrededor del Cuzco, estuvo entre Antioquia y los Pastos según la Crónica del Perú, escrita por el muy ilustre sefardita Pedro Cieza de León. Al encontrarse con indios que mataban a sus hermanos, que violaban a sus familiares, el emperador inca dijo: “vámonos, que estos no merecen tenerme por señor”. Así pues, hay que hacer un barrido de pruebas psicológicas para establecer la significancia estadística de trastornos de personalidad y de conducta que comprometen violencias. Estamos plagados de psicópatas, sociópatas, de negativistas desafiantes, de trastorno disocial en cada ciudad de Colombia. En unas más que otras, y mucho más en el campo donde se identifican o se identificaron zonas rojas, que en la ciudad.

Es preciso generar una política en salud mental contundente para este tipo de problemas, acompañada de cartografía social para establecer los focos hereditarios de estas violencias (el hambre, la guerra, la falta de oportunidades, los índices de escasa movilidad económica y social). En numerosos sectores de Colombia el que nace pobre, muere pobre, y esto tiene una altísima correlación con lo anteriormente dicho, pero no es esencialmente un problema económico, y es un problema latente durante una generación, que deberán tratar los especialistas.

Yo le diría al Gobierno, que hay que saber en qué situación estamos.

Acompañado de esto, hay que implementar de la mano de los alcaldes y gobernadores, medidas para garantizar la seguridad en cada barrio. No podemos cortarle las manos a un psicópata, sociópata o trastorno disocial, robando a diario, o manejando una banda criminal, pero sí podemos exigirle al Gobierno que imponga decretos, acuerdos y ordenanzas, para que cada moto y carro del país tenga un sistema electrónico de bloqueo manejado por la Policía Nacional, mientras vemos en unos años cómo extinguimos el gen de la psicopatía.

Que en ocho meses como máximo, todas las motos del país tengan un sistema de bloqueo de su motor conectado a los computadores de la Policía Nacional. Aquel que robe, la Policía podrá detener su moto y evitar que huya en cuestión de segundos. El que no lo tenga instalado en este tiempo, le será inmovilizado su vehículo. Progresivamente habrá que hacer lo mismo con los carros: https://www.youtube.com/watch?v=byqgY2FmRxI

También se deben masificar los botones portables de pánico con GPS para alertar a las autoridades. Se llevan como un colgante con nosotros. Donde se activa el botón en medio de un robo, alerta a la autoridad con la ubicación en tiempo real para dar asistencia inmediata. Por último, facilitar el cierre o amurallamiento de los barrios más peligrosos para que tengan su propia seguridad. Debe haber planes del Estado productivos en cada una de estas zonas para recuperarlas al intervenirlas.

Si empezamos por estas cosas, antes que por la Reforma Tributaria, puede que cumplamos los objetivos de dicha reforma en menos del tiempo estimado. No hay contrato social sin seguridad y no hay civilización sin confianza. Donde hay psicópatas no hay civilización ni posibilidades de crecer. Y mientras que la media a nivel mundial está alrededor del 1%, en Colombia podría estar alrededor del 32,93 %. Me enorgullece que desde estas columnas, Colombia empezó a entender la importancia de la empatía y a hablar de psicopatía, pero aún falta mucho:

Hagan de una ciudad como Neiva un laboratorio de paz. Y si sale bien la inversión, habrá que replicarlo en toda Colombia. La seguridad es esencial para que haya paz total, pero tampoco hay seguridad sin paz total.

Necesitamos que el extranjero solvente invierta en Colombia.

[email protected]