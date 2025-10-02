- La empresa austriaca detrás de las renovaciones que tendrá el funicular de Monserrate

Doppelmayr, empresa que ya hizo el Transmiclabe de Ciudad Bolívar, firmó con el IDU el contrato para darle nuevo aire al tren que sube al cerro más famoso de Bogotá

Durante más de 90 años, Monserrate ha contado con un transporte del que pocos conocen en detalle su historia: el funicular. Este vehículo, inaugurado el 18 de agosto de 1929, ha sido crucial para el movimiento turístico de millones de personas que visitan este lugar emblemático de Bogotá. Durante décadas, se ha mantenido como un medio único para ascender al cerro, y ahora se prepara para una gran renovación. Para esta tarea, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) encargó a Doppelmayr, empresa austriaca con más de un siglo de experiencia, la modernización del sistema.

Esta compañía, fundada en 1892 por Konrad Doppelmayr en un pequeño taller, ha dejado huella en la historia de la ingeniería de transporte por cable. En Colombia, su presencia no es nueva: ya han sido responsables de proyectos como el TransMiCable de Ciudad Bolívar, que transformó la movilidad de miles de personas en la capital. Ahora, su experiencia y reputación mundial serán puestas al servicio de la modernización de uno de los íconos turísticos más visitados del país.

La renovación del funicular de Monserrate implicará actualizar componentes críticos de su operación, garantizando estándares internacionales de seguridad, eficiencia energética y desempeño técnico. La obra incluye el cambio completo del cable de la línea, la instalación de un nuevo sistema que automatizará procesos y la modernización total del equipo motriz. Con ello, se logrará aumentar la capacidad de pasajeros por viaje, lo que representa un reto de gran envergadura y, al mismo tiempo, explica la elección de Doppelmayr como responsable del proyecto.

Así nació Doppelmayr, la empresa detrás del cambio

Aunque hoy es reconocida como líder mundial en transporte por cable, los inicios de Doppelmayr fueron modestos. La empresa nació fabricando cables en Austria, pero en 1937 incursionó en el negocio de las telesillas, marcando el inicio de un camino de innovación que los llevaría a ser pioneros en este sector. Durante la década del 50, su popularidad se extendió hasta Norteamérica, consolidándose con instalaciones en Estados Unidos y Canadá.

En 1968 instalaron su primera telesilla en Marmot Basin, Alberta, y apenas una década después abrieron su planta de fabricación en Quebec. Para 1981 dieron un salto tecnológico al construir el primer telesilla cuádruple desembragable de alta velocidad en el mundo, ubicado en Breckenridge, Colorado. Estos avances marcaron su posicionamiento global.

En 1996 adquirieron el departamento de teleféricos de la compañía suiza Von Roll y, en 2002, protagonizaron una fusión histórica con Garaventa, empresa pionera en teleféricos en Suiza desde 1928. De allí nació el grupo Doppelmayr/Garaventa, que se convirtió en líder mundial en teleféricos, con presencia en sectores que van desde estaciones de esquí hasta parques temáticos y transporte urbano.

El grupo también ha desarrollado innovaciones como la telecabina autónoma AURO en Zermatt (Suiza), el Shuttle en Las Vegas y el sistema RopeCon® en Austria para el transporte de materiales a granel. Sus récords incluyen el funicular más empinado del mundo y teleféricos con cabinas de dimensiones únicas. Todo ello explica por qué fueron seleccionados para afrontar el reto de modernizar el funicular de Monserrate.

Más de cinco meses de trabajo y un aumento de capacidad

Las adecuaciones del funicular están programadas para 2027 y tendrán una duración aproximada de cinco meses. El cronograma iniciará con una fase de diseño, para luego dar paso a la fabricación e importación de los equipos desde Austria y Suiza. La obra se ejecutará entre junio y octubre de ese año, de modo que pueda operar normalmente durante diciembre, uno de los meses de mayor afluencia en Monserrate.

No obstante, este proyecto enfrenta desafíos logísticos significativos. Algunos equipos pesan hasta cinco toneladas y, dado que el cerro no cuenta con vías de acceso adecuadas, será necesario implementar soluciones manuales y técnicas especiales para su instalación.

Uno de los cambios más importantes será el incremento de la velocidad de operación, que pasará a 5 metros por segundo. Esto permitirá transportar hasta 850 pasajeros por hora, un 60% más de la capacidad actual. Se trata de un salto notable para un medio de transporte que, desde su última modificación en 2003 —cuando se renovaron sus coches—, no había tenido una intervención de gran escala.

Este proceso, aunque parcial, busca preparar el terreno para futuros cambios más profundos, como el reemplazo completo del teleférico, un proyecto que requerirá cerca de un año de ejecución.

Al frente de las operaciones en Colombia estará Alejandro Zambrano, CEO de Doppelmayr en el país desde hace una década. Su trayectoria incluye experiencia en empresas como Construccions Curto S.A., Secla S.A., Teyco y G.O.C. Bajo su liderazgo, Doppelmayr ha ejecutado proyectos clave como los cables aéreos de Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Potosí, consolidándose como referente en movilidad urbana mediante transporte por cable.

La modernización del funicular de Monserrate no solo será un hito técnico, sino también un nuevo capítulo en la historia de uno de los símbolos más queridos de Bogotá, que seguirá recibiendo a millones de visitantes, ahora con un sistema renovado y listo para el futuro.

