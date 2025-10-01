Cómo este histórico hotel de Cartagena logró convertirse en el mejor de Sudamérica

Entre muros que vieron pasar monjas, médicos y hasta a García Márquez, el Sofitel Legend Santa Clara brilla como el hotel más importante de Sudamérica

Los pasillos del Sofitel Legend Santa Clara, histórico hotel de Cartagena, guardan tanta historia como la misma ciudad amurallada. Su imponente estructura, que hoy brilla como uno de los hoteles más importantes del país, tiene más de 400 años de vida. Ese legado lo ha llevado a recibir uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria: fue galardonado en los World Travel Awards 2025 como el Mejor Hotel de Sudamérica.

Un premio que lo posiciona como referente regional en hospitalidad y lujo, y que además lo integra en un selecto grupo de hoteles legendarios reconocidos en el mundo. Lo curioso es que este lugar, convertido hoy en sinónimo de exclusividad, jamás fue concebido como un espacio de alojamiento.

Así nació el Sofitel Legend Santa Clara, el histórico hotel de Cartagena

La historia de este emblemático edificio se remonta a 1607, cuando a la ciudad llegó la comunidad de las hermanas Clarisas para emprender labores misioneras. Con una donación de 2.500 pesos de la época y un terreno cedido por Catalina de Cabrera, comenzaron la construcción del convento. Los planos fueron diseñados por Simón González, el mismo arquitecto detrás de la Catedral de Santa Catalina de Alejandría.

Se levantó entonces un complejo con altos muros, un trazado cuadrado, pasillos interminables y un gran patio central, sello característico de este tipo de edificaciones coloniales. Sin embargo, el convento funcionó solo hasta 1861, cuando fue expropiado por Tomás Cipriano de Mosquera.

Jardín Santa Clara.

Tras un largo periodo de abandono, el lugar fue transformado en el Hospital de la Caridad. Décadas después, en 1929, se añadió un ala de estilo republicano con influencia francesa. Fue en este periodo cuando un joven Gabriel García Márquez visitó el antiguo convento y presenció el vaciado de las criptas del siglo XVII, experiencia que años más tarde inspiraría su célebre novela Del amor y otros demonios.

Después, en 1974, pasó a ser sede de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena y también albergó talleres de la Escuela de Bellas Artes. Incluso, sirvió como oficina de la Liga Departamental de Béisbol. No fue sino hasta la década de los noventa cuando, mediante una subasta, el edificio fue adquirido por inversionistas encabezados por la firma Arias, Serna y Saravia.

La idea era ambiciosa: darle vida al primer hotel de lujo del país, con el sello de la reconocida cadena francesa Sofitel. En 1995, durante la Cumbre de los Países No Alineados, abrió sus puertas el renovado hotel, que desde su primer día recibió a personalidades y delegaciones internacionales.

El gran éxito actual de este lugar

El Santa Clara es mucho más que un hotel: es un monumento viviente. Fue el primero en América Latina en ingresar a la exclusiva categoría Sofitel Legend, distinción reservada para alojamientos con una historia invaluable detrás de sus muros.

Hoy cuenta con 125 habitaciones, distribuidas en 25 suites, 82 superiores y 12 clásicas, cada una diseñada para ofrecer una experiencia única. Sus visitantes pueden disfrutar de su emblemático patio central, que cambia de atmósfera a lo largo del día, de su piscina rodeada de historia y de un bar en una de las zonas más privilegiadas del recinto.

El arte también es protagonista: sus pasillos albergan obras que dialogan con la arquitectura colonial y republicana del lugar. Y, por supuesto, la gastronomía ocupa un papel clave, con restaurantes de primer nivel que combinan tradición caribeña con técnicas internacionales.

Todo este conjunto —historia, lujo, hospitalidad y una atmósfera única— hace del Sofitel Legend Santa Clara no solo el mejor hotel de Sudamérica, sino también uno de los grandes tesoros de Cartagena. Un espacio donde el pasado se convierte en experiencia y la tradición se transforma en un lujo que deslumbra al mundo entero.

