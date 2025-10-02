El video que puso a La Guajira en lo más alto de Cannes con un premio internacional

La campaña Discover La Guajira fue premiada en los Cannes Corporate Media & TV Awards, un galardón que proyecta al departamento como destino turístico mundial

La Guajira logró un hito significativo en el escenario de la promoción turística internacional, con el film de su marca Discover La Guajira-siendo galardonado en la edición 2025 de los Cannes Corporate Media & TV Awards.

Este reconocimiento va más allá del premio, marca la culminación exitosa de una estrategia ambiciosa que posiciona al departamento como destino de talla mundial.

El triunfo no es un aislado, sino la validación de un plan meticuloso que comenzó meses atrás, con su lanzamiento en una de las ferias de turismo más importantes del mundo, en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, España, y que ahora se proyecta globalmente a través de la industria audiovisual.

El ascenso de La Guajira en este circuito de festivales de cine de turismo ha captado la atención del sector, y el pasado 24 de septiembre, el departamento recibirá oficialmente la estatuilla , un Delfín, en la categoría Tourism Film Destination-Región en Anex Beach, Cannes.

Este evento de gala, celebrado en un lugar emblemático de la Riviera Francesa, no es una mera formalidad, sino un símbolo de la nueva posición de La Guajira en el podio de los destinos turísticos internacionales.

Estos galardones, entregados en un festival internacional dedicado a la excelencia en films corporativos y documentales, subrayan la calidad técnica y la fuerza narrativa de la producción. El reconocimiento a la cinematografía destaca el trabajo visual detrás de la campaña, que logra capturar la singular belleza de los paisajes de La Guajira, donde el desierto se funde con el mar y la vibrante cultura wayúu se convierte en el corazón de la experiencia.

El premio que La Guajira recibió es un Delfín, símbolo de prestigio en el ecosistema de premios de la industria audiovisual. El festival de Cannes Corporate Media & TV Awards distingue a las producciones sobresalientes con Delfines de Oro y Plata, mientras que el Gran Premio, el "Delfín Blanco", se otorga a la mejor producción de todo el festival seleccionada entre los ganadores de Oro.

La entrega del Delfín a la delegación de La Guajira el 24 de septiembre se llevará a cabo en Anex Beach, un exclusivo restaurante en La Croisette, el famoso paseo marítimo de Cannes. Este escenario, reconocido por su opulencia y por acoger eventos de alto perfil de la industria cinematográfica y corporativa, eleva la ceremonia a un acontecimiento de gran visibilidad y relevancia.

Es fundamental aclarar la diferencia entre los Cannes Corporate Media & TV Awards y el Festival de Cine de Cannes (que otorga la Palme d'Or) o los Cannes Lions (dedicados a la publicidad). Mientras que el Festival de Cine de Cannes se centra en el cine de autor y la producción artística, y los Cannes Lions premian la creatividad publicitaria, los Cannes Corporate Media & TV Awards se especializan en films que promocionan marcas, instituciones y destinos.

Los premios internacionales obtenidos por la estrategia Discover La Guajira son un catalizador para un impacto tangible en el turismo local. ProColombia que proyecta un aumento de casi el 40% en la llegada de turistas internacionales al departamento, lo que consolida al departamento como uno de los destinos de mayor crecimiento en Suramérica

La Guajira no solo ha llegado al podio global; ha demostrado que el futuro del turismo reside en la autenticidad y el respeto por las narrativas que hacen de cada lugar un destino inolvidable.donde la oficina de turismo de la ONU ha sido gran aliada.

Este es el video de la campaña ganadora:

