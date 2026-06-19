Plan de choque en Bogotá para despejar las calles de motociclistas irresponsables

A punta de comparendos y suspensión de licencias, que completan casi 30 mil entre las dos, el alcalde Galán quiere poner en cintura a conductores desbocados

La Alcaldía de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, ha suspendido centenares de licencias de conducción por un periodo de seis meses a motociclistas que han sido reincidentes en no cumplir las normas de tránsito. Además, en caso de cometer la misma infracción la suspensión se daría hasta por un año.

En lo que va de corrido de 2026, la entidad distrital ha suspendido 529 licencias y ha impuesto 28.500 comparendos por violar las normas de tráfico correspondientes a la infracción C24.

Así mismo, la Secretaría de Movilidad de Bogotá adelanta una investigación a 1,559 conductores por reincidir en el incumplimiento de las normas de tránsito. Dichos procesos se suman a otras 5.906 investigaciones existentes y, además, hacen parte de una estrategia implementada con el fin de mejorar la seguridad vial en la ciudad y de proteger la vida de peatones y ciclistas.

Las medidas adoptadas por la entidad van dirigidas a los conductores que cometen más de una infracción durante un periodo de seis meses, lo que para las autoridades de tránsito se convierte en reincidencia de acuerdo con la normatividad vigente. Muchos de estos comportamientos afectan la convivencia ciudadana y la seguridad vial: invasión de andenes, ciclorutas, zonas peatonales y otros espacios destinados para transeúntes y ciclistas.

Según los registros de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, la infracción más cometida por los motociclistas en las vías de la ciudad es la C24: conducir sin cumplir las normas establecidas en el código nacional de transito. Le siguen la no realización oportuna de la revisión técnico mecánica, por lo cual se han impartido 13.489 comparendos; estacionar en sitios prohibidos con 9.420 y circular por lugares restringidos o en horarios no autorizados con 8.311 comparendos.

Desde la entidad hacen un llamado a los motociclistas, que a diario transitan por las principales vías de la ciudad, para que respeten las normas de tránsito y hagan uso adecuado del espacio público. De ese modo, se espera tener una movilidad más segura en la capital. Proteger la vida del peatón y respetar el espacio público son, para la Secretaría, objetivos que deben estar por encima de cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos y el uso adecuado de las zonas comunes.

Porque proteger la vida, respetar el espacio público, la seguridad de ciclistas y peatones, están por encima de cualquier conducta que ponga en riesgo la vida de los ciudadanos. El año pasado, la Secretaría de Movilidad de Bogotá, realizo más de 1.200 operativos donde impuso 17.650 comparendos a motociclistas por transitar por andenes y zonas exclusivas para peatones y otras 20.000 sanciones, entre 2025 y principios de 2026, por invadir los espacios públicos.

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