- La jugada de Yamil Arana para que Bolívar vuelva a ser la gran cantera del béisbol colombiano

Con una inversión superior a los 47 mil millones, el departamento modernizará escenarios donde sueñan consagrarse los próximos Teherán y Urshela

En los pueblos de Bolívar se aprendía a jugar béisbol antes que a montar bicicleta o patear un balón. Bastaban un palo, una pelota gastada y cualquier terreno vacío para que se armara un buen partido. Entre la brisa salada y el polvo que levantaban los corredores al lanzarse de cabeza sobre las bases, transcurrían las tardes de los niños que aspiraban a convertirse en peloteros famosos.

Allí muchos no soñaban con jugar un mundial de fútbol, sino con llegar a las Grandes Ligas. El béisbol se convirtió en una tradición heredada de generación en generación. Una costumbre tan arraigada como las fiestas patronales o los carnavales.

Sin embargo, detrás de esa pasión también se camuflaba una realidad menos romántica: la falta de escenarios deportivos adecuados obligó durante años a cientos de niños y jóvenes a practicar en terrenos baldíos, improvisando diamantes donde apenas había espacio para correr.

Era imposible ignorar una situación así en un departamento considerado la principal cuna del béisbol colombiano. Mientras buena parte del mundo tiene sus ojos puestos en México, Estados Unidos y Canadá por la gran cita del fútbol, en Bolívar decidieron volver a apostarle al deporte que tantas alegrías le ha dado a la región.

¿Cómo no hacerlo si de estas tierras salieron figuras como Julio Teherán, Giovanny Urshela, Orlando Cabrera y José Quintana, nombres que llevaron el talento bolivarense hasta las Grandes Ligas? Ahora, la meta es que nuevas generaciones emulen ese mismo camino de gloria.

Julio Teherán

Bajo el liderazgo del gobernador Yamil Arana, la administración departamental decidió sacar la pelota del estadio con una apuesta que busca devolverle protagonismo al béisbol en el territorio.

Los estadios con los que Bolívar quiere volver a ser la gran cantera del béisbol colombiano

En Bolívar no han soltado el bate. Por el contrario, el departamento se prepara para renovar cinco escenarios deportivos que no solo servirán para jugar béisbol, sino que también funcionarán como centros de formación y alto rendimiento para los futuros talentos de la región.

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Uno de los municipios beneficiados será Arjona, aunque la mayor parte de las obras se concentrará en Cartagena. Los nuevos escenarios estarán ubicados en los barrios Las Gaviotas, El Socorro, Santa Rita y Los Cerros, sectores donde el deporte sigue siendo una de las principales alternativas para miles de jóvenes.

No se trata de proyectos menores. Cada estadio contará con graderías para más de 700 espectadores, grama sintética, sistema de iluminación, cerramiento perimetral y espacios complementarios que permitirán desarrollar competencias en mejores condiciones. Un hit de la gobernación que espera llevar a un nivel más alto los talentos locales.

Además del impacto deportivo, las obras también tendrán un efecto económico en las comunidades cercanas. Los escenarios incluirán zonas comerciales que podrán convertirse en una fuente adicional de ingresos para los habitantes de estos sectores.

La inversión supera los 47.000 millones de pesos y forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el deporte en Bolívar y recuperar el protagonismo histórico del departamento dentro del béisbol nacional.

Ya no será necesario levantar nubes de polvo en terrenos improvisados ni buscar una pelota desgastada para jugar. Muchos niños tendrán por primera vez escenarios adecuados para practicar el deporte que ha marcado la identidad de la región durante décadas.

La tradición se moderniza, pero conserva su esencia. Seguirá siendo esa costumbre que ha acompañado a generaciones enteras de bolivarenses, solo que ahora contará con infraestructura a la altura de su historia. Una apuesta que busca cambiar vidas, sacarla del estadio con la generación de grandes peloteros y que, además, podría convertirse en el punto de partida para que Colombia vuelva a tener figuras capaces de conectar grandes hits y dejar su huella en las Grandes Ligas.

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