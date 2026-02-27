Las 4 vías más peligrosas de Bogotá para perder la vida como peatón

De acuerdo con el reporte entregado por la Secretaria de Movilidad de Bogotá Claudia Díaz, durante 2025 murieron 552 personas en accidentes de tránsito en la capital del país. Los siniestros ocurrieron en los principales corredores viales de la ciudad, entre ellos: la Avenida Boyacá, la Calle 13, la Avenida Ciudad de Cali y la Avenida Caracas.

Solo en estas cuatro vías se registraron 120 casos, lo que indica que son los cuatro corredores viales más peligrosos para los peatones en Bogotá.

Sin embargo, existen otros corredores donde también se presentaron siniestros viales que dejaron personas fallecidas. Entre ellos se reportan la carrera 30, con 24 casos; la Autopista Norte, con 22; la carrera 10, con 15; la Avenida Primero de Mayo, con 14; la Avenida El Dorado, con 14, y la carrera 7, con 12 personas muertas en accidentes de tráfico durante 2025.

Las vías de la ciudad donde se registró el menor índice de muertes en siniestros viales fueron: la calle 6, la Avenida carrera 9 y la Avenida carrera 68, las tres con 6 casos de fallecidos. De las 552 muertes registradas en accidentes de tránsito, 348 se registraron en vías principales de la ciudad, de acuerdo con las cifras reveladas por la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Con el fin de reducir las cifras de muertes por accidentes de tráfico en la capital del país, la Secretaria de Movilidad Claudia Díaz Acosta ha implementado varias estrategias como: Visión Cero y Desafío Local por la Vida en las Vías.

Visión Cero

A través de esta iniciativa, la Secretaria de Movilidad busca acabar con las muertes y lesionados en accidentes de tránsito en Bogotá basándose en la premisa de que ninguna pérdida de vida es aceptable. Esta política asume que el error humano es inevitable, por lo tanto, rediseña el entorno vial y la gestión de la velocidad para proteger a los usuarios.

Desafío Local por la Vida en las Vías

Esta es otra estrategia implementada por la Alcaldía de Bogotá que integra las 20 localidades de la ciudad. En ella se implementan acciones para mejorar la accesibilidad y la seguridad vial y proteger la vida en las calles mediante asistencia técnica con una articulación entre entidades. Su objetivo es bajar las muertes y el número de lesionados en accidentes de tránsito. Esta estrategia fue lanzada durante el último trimestre de 2025.

De las muertes registradas en siniestros viales durante 2025 en Bogotá, por lo menos el 45 % eran motociclistas y el 40 % peatones, y la gran mayoría de las víctimas fueron jóvenes entre los 18 y 34 años de edad. Según los datos entregados por las autoridades de tránsito en la ciudad, el 78 % de las fatalidades corresponde a hombres.

A pesar de las altas cifras de muertes por accidentes de tránsito en la ciudad, la Secretaria de Movilidad Claudia Díaz aseguró que hubo una reducción del 2 % con respecto al 2024. En diciembre de 2025 se registró una disminución del 20 % frente al año anterior y se reportó un 45 % menos en las cifras de lesionados en accidentes de tránsito para el mismo periodo.

