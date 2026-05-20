Secretarías de Movilidad en el ojo de MinTransporte por cámaras fotomulta que no podían imponer comparendos

Muchas de las multas impuestas gracias a estos dispositivos podrían ser irregulares y los ciudadanos podrán pedir que les devuelvan el dinero pagado

El Gobierno Nacional, por medio la Superintendencia y el Ministerio de Transporte Nacional en cabeza de Alfredo Enrique Piñeres Olave y María Fernanda Rojas Mantilla, respectivamente, abrieron investigación administrativa en contra de 37 Secretarías de Movilidad del país entre las que se encuentra la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Las razones de esta decisión son los presuntos incumplimientos en temas relacionados con el funcionamiento de las cámaras de fotomultas instaladas en la ciudad, también llamadas por la secretaria de Movilidad del Distrito Claudia Díaz Acosta como ‘cámaras salva vidas’. Las investigaciones realizadas por la Superintendencia de Transporte, de forma conjunta con el Ministerio, encontraron incumplimiento en algunos requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 expedida por el Ministerio de Transporte.

Hallazgos que abren la puerta a la ilegalidad

Puntualmente, se reportó la ausencia del concepto de desempeño emitido por el Instituto Nacional de Metrología, el cual es un requisito fundamental para garantizar la legalidad y confiabilidad de los sistemas de fotodetección.

De acuerdo con la investigación adelantada por el organismo de control y el Ministerio de Transporte, se determinó que 12 Secretarías de Movilidad pusieron a funcionar los dispositivos sin el concepto de desempeño, 7 Secretarías más iniciaron su funcionamiento con conceptos expedidos por terceros, y otras 18 obtuvieron los conceptos técnicos después de haber iniciado la operación.

Entre las Secretarías de Movilidad Investigadas por la Superintendencia y el Ministerio de Transporte se encuentran Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, entre otras. Sobre el tema, la ministra de Transporte María Fernanda Rojas Mantilla dijo que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo usado por las secretarías por fuera de la Ley. También afirmó que cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, no pueden ser los ciudadanos quienes paguen los platos rotos.

Millones de comparendos son billones de pesos

En la investigación, el superintendente de Transporte Nacional Alfredo Enrique Piñeres detectó que las entidades impusieron 7,5 millones de comparendos a través de las cámaras de fotomultas, de los cuales un total de 1.582.398 ya fueron cancelados por los afectados, con lo que alcanzaron a recoger $1,5 billones. Según el funcionario, las secretarías que están siendo investigadas podrían verse abocadas a devolver dicho dinero, y se exponen a sanciones por el doble de lo recaudado, lo que superaría los $2 billones, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2251 de 2022.

De acuerdo con el reporte entregado por el superintendente Piñeres, las ciudades en las que más se aplicaron fotomultas fueron Bogotá, donde impusieron un total de 294 mil comparendos. En Cali se impusieron 2,7 millones de comparendos; en la ciudad de Medellín, más de 717 mil multas, y en Barranquilla, 131 mil comparendos.

A finales del pasado mes de enero de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad puso en funcionamiento 9 cámaras de fotomultas en distintos puntos de la ciudad, las cuales fueron autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se suman a las 92 ya existentes, para un total de 101 cámaras de fotodetección.

Las infracciones de tránsito que detectan estas cámaras incluyen el estacionamiento en sitios prohibidos (Código C02), el tránsito por lugares y en horarios restringidos (Código C14), exceder los límites de velocidad (C29) y circular sin revisión técnico mecánica al día (Código C35). Cada una de estas infracciones tiene un valor de $633.200 y conducir sin los papeles al día y sin los seguros obligatorios acarrea multa de $1.266.100. Actualmente, en Bogotá existen 130 puntos de fotomultas, distribuidos en la gran mayoría de las localidades.

El concejal que ha logrado mover el tema

Entre los años 2024 y 2025, las cámaras de fotomulta impusieron un total de 938.821 comparendos, de los cuales 560.649 fueron aplicados en 2024 y en 2025. La cifra fue de 378.172 comparendos impuestos a los ciudadanos a través de las cámaras de fotodetección. Con la imposición de este número de comparendos en Bogotá, la Secretaría de Movilidad recaudó $251.038.647.851 millones en 2024, y, en 2025, el recaudo fue de $244.648.210.496 millones. Es decir que en esos dos años la Alcaldía de Bogotá recogió $495.686.858.347 millones por este concepto.

De acuerdo con lo manifestado por Julián Forero, concejal de Bogotá que le ha hecho seguimiento al tema, la discusión no sería el control que ejercen los dispositivos, sino si en verdad estas cámaras de fotomultas están salvando vidas, como lo propone la Alcaldía, o solo sirven para incrementar el recaudo en la ciudad.

El concejal Forero logró incluir en el plan de desarrollo de la Alcaldía el Artículo 35, que exige a la administración realizar estudios técnicos de impacto individual por cada cámara instalada y su contribución a la reducción efectiva de la accidentalidad en la ciudad. Además, Forero logró que la Secretaría de Movilidad pusiera señalización reflectiva a las cámaras de fotomultas para que los ciudadanos pudieran identificarlas fácilmente.

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