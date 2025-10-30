- Consulte el Pico y Placa en Bogotá 2025 con la herramienta de NBI S.A.S.

Consulte el Pico y Placa en Bogotá con la herramienta de NBI S.A.S.

octubre 30, 2025
Desde enero de 2025, el Pico y Placa en Bogotá continúa siendo una de las medidas más consultadas por los conductores, debido a los cambios recientes en horarios y restricciones para vehículos particulares. Para evitar confusiones y comparendos, la empresa Oficina Nacional de Investigaciones NBI S.A.S. desarrolló una herramienta gratuita y sencilla que permite consultar si tu vehículo puede circular hoy en la ciudad.

Una herramienta creada en Colombia para facilitar la movilidad

La herramienta de consulta del Pico y Placa Bogotá, disponible en https://nbi.com.co/pico-y-placa-hoy-bogota/, permite conocer en segundos si un vehículo tiene restricción, simplemente ingresando el último dígito de la placa, el tipo de vehículo y la fecha deseada. Además, ofrece una opción para marcar si el día es festivo, actualizando automáticamente el resultado según la normativa vigente.

¿Por qué usar esta herramienta?

Además de ser rápida y gratuita, esta herramienta evita sanciones que pueden superar los $650.000 pesos colombianos. Su diseño amigable permite realizar consultas desde cualquier celular o computador, con resultados instantáneos y actualizados. Está pensada especialmente para conductores particulares, motociclistas y empresas de transporte que necesitan planificar sus desplazamientos diarios.

Ventajas principales:

  • Información actualizada según la Secretaría Distrital de Movilidad.
  • Compatible con todo tipo de dispositivos.
  • Indica restricciones y fechas especiales, como días festivos.
  • Incluye enlace directo a fuentes oficiales para mayor seguridad.

Horarios y excepciones del Pico y Placa 2025

En 2025, la medida del Pico y Placa en Bogotá aplica de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m.
Están exentos los vehículos eléctricos, híbridos, de servicio público, diplomáticos y los que cuentan con el permiso de “Pico y Placa Solidario”.

La Secretaría de Movilidad recomienda verificar diariamente las condiciones del programa, ya que los horarios o las excepciones pueden variar por días festivos o disposiciones del Distrito.
Puede consultar directamente las fuentes oficiales en https://www.movilidadbogota.gov.co/.

Acceda ahora a la herramienta gratuita

Puede realizar su consulta directamente desde el sitio web oficial de NBI: Consulte tu Pico y Placa en Bogotá aquí. Esta herramienta fue desarrollada por NBI S.A.S., empresa colombiana especializada en tecnología y servicios de investigación técnica y jurídica. Su objetivo es poner al alcance de los ciudadanos soluciones digitales prácticas que promuevan una movilidad más segura y responsable.

*Con información suministrada por NBI S.A.S

