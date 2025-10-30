En Colombia, el comercio low cost ha tomado una fuerza impresionante. Cadenas como D1, Tiendas Ara y Dollarcity se han ganado el corazón de los consumidores al ofrecer productos de buena calidad a precios bajos. Con sus marcas propias y estrategias enfocadas en el ahorro, estas tiendas han transformado los hábitos de compra de los colombianos. Sin embargo, no son los únicos protagonistas de este fenómeno. Desde el continente asiático —y más recientemente desde el Medio Oriente— han surgido nuevos competidores que buscan abrirse paso en este mercado. Entre ellos, hay un mercado árabe en Bogotá que está sorprendiendo por su oferta única y su creciente popularidad.

Este es el mercado árabe que se abre paso en Bogotá y compite con Dollarcity y los mercados chinos

El auge de las tiendas low cost en Colombia ha abierto espacio a propuestas de todo tipo. Algunos de los nuevos jugadores provienen de Asia, como Mercatus9, un mercado que ofrece productos chinos, principalmente gastronómicos, y que incluso cuenta con su propio restaurante. A él se suma Akitoki, una tienda enfocada en productos para el hogar, ropa, juguetería y más, todos traídos directamente desde China.

Pero estos no son los únicos nombres que están ganando terreno. En medio de esta ola de opciones económicas y novedosas, ha emergido Medioriente Market, un mercado árabe que está comenzando a destacarse en Bogotá por su propuesta diferente. Este lugar se especializa en la venta de productos típicos del Medio Oriente como especias, frutas deshidratadas, frutos secos, semillas, tés y mezclas tradicionales, ideales para quienes buscan sabores exóticos o una experiencia distinta de compra.

|Le puede interesar Las 3 mujeres que pasaron por la vida de Jorge Barón, con las que tuvo 5 hijos

Ubicado en la carrera 15 #95-07, su portafolio ofrece una propuesta diversa y especializada dentro del segmento low cost, pero con un enfoque más artesanal y cultural. En un mercado dominado por productos similares, esta tienda apuesta por la diferenciación y la autenticidad.

Mientras D1 y Ara concentran su fuerza en las marcas propias y Dollarcity en sus precios irresistibles, Medioriente Market se destaca por su carácter temático y su invitación a viajar con los sentidos. Es un competidor que todavía tiene camino por recorrer, pero que ya empieza a llamar la atención en el competitivo panorama del comercio en Bogotá.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.