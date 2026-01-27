- La ruta de Nhora Mondragón que la llevó al Dapre de la mano de Juliana Guerrero y con Armando Benedetti como padrino

Las fiestas de Nhora Mondragón, la exsecretaria de gobierno del exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina eran famosas en Cali por animadas y generosas, pero también por la combinación de invitados que reunía variedad de personas, posiciones y gustos, pero con propósito claro. Una buena anfitriona, capaz de identificar rápidamente perfiles personales para dar lo que cada quien quiere recibir. La mejor manera de entablar relaciones y asegurar compromisos y favores. Como lo hizo con Juliana Guerrero cuando puso a disposición de ella y su hermana Verónica para su desplazamiento en Bogotá el Mini Cooper azul, como lo denunció Noticias Uno. Agradecimiento era mucho: había sido la persona que la acercó al poder en Bogotá.

La nueva directora del Dapre, Nhora Mondragón, puso a disposición de Juliana Guerrero y su hermana Verónica, su Mini Cooper azul.

La conoció cuando Mondragón estaba en la recta final de su rol como secretaria de gobierno del alcalde Jorge Iván Ospina y la vicepresidenta Francia Márquez llegó a Cali acompañada de una comitiva en agosto del 2023 al Festival del Petronio Álvarez, el gran encuentro de los afros del Pacífico, su música, su cultura, su vitalidad con el país nacional. El Alcalde Ospina la condecoró y allí estuvo Nhora Modragón, como siempre de escudera suya, un rol que ha ocupado desde su primer trabajo como director del Hospital Departamental del Valle en 1998. Cerca de él y sus amigos militantes del M-19 aunque sin tener mayor afinidad ni convicción política con la causa; obediente con el jefe.

| Lea también: Las poderosas mujeres que rodean al alcalde Jorge Iván Ospina

La cercanía de Petro con los Ospina, Jorge Iván, Mauricio y Diego más por sus padres, el asesinado comandante del M-19 Iván Marino Ospina y de su mamá, Fanny Gómez -ambos combatientes guerrilleros- a quienes incluso conoció cuando estaban en armas en las montañas de Cauca, que más por ellos mismos. A pesar de haberlo apoyado desde la campaña, a Mauricio le dio un cargo en la Dirección de inteligencia cuando Carlos Ramón González era el director y a Jorge Iván alcanzó a ser nombrado embajador de Colombia en Palestina sin que pudiera materializarse por la imposibilidad de su traslado al destino por la guerra en Gaza. Pero la que resultó premiada fue su subalterna Nora Mondragón.

El camino hacia el poder en Bogotá

Después de cuatro años en una Alcaldía en la que un saldo final, a pesar de obras claves que quedaron de la que salió con un alto índice de desfavorabilidad, ya con el sol a las espaldas como todos los funcionarios, Nhora Mondragón empezó a tejer su futuro.

Con el triunfo de Alejandro Eder, elegido como reacción a Ospina, las puertas del poder local estaban cerradas. Su salida estaba en el gobierno nacional y la primera rendija la encontró con la joven vallenata conocida ocasionalmente quien había logrado engancharse en el gobierno cuando en noviembre del 2022 fue nombrada secretaria ejecutiva en el Departamento Administrativo de la Presidencia. Desplegó sus habilidades de anfitriona y no faltaron las atenciones a ella y a su hermana Verónica quienes empezaron a frecuentar Cali a atender invitaciones con Nhora Mondragón en el centro de los programas.

| Lea también: En medio de atentados y amenazas Alejandro Eder ha construido su camino político

En marzo del 2023 Guerrero pasó del Dapre al Ministerio del interior con Alfonso Prada como jefe de la cartera y allí se atornilló como enlace territorial de la dirección de seguridad. Pero la llegada de Armando Benedetti al Ministerio en marzo del 2025 fue su momento de gloria. La convirtió en su mano derecha hasta nombrarla jefe de gabinete. Se la veía junto a él en reuniones, visitas al Congreso y vio entonces la oportunidad de abrirle el espacio a Nora Momdragón quien llevaba meses pidiendo pista: logró que Benedetti la nombrara en la Dirección de convivencia y seguridad del Ministerio del interior. Mientras, con el empujón del Ministro, Benedetti promovía a Juliana Guerrera para ocupar el viceministerio de juventud en el Ministerio de la igualdad aunque los escándalos opacaron el nombramiento y la posibilidad de posesionarse.

La exsecreatria de gobierno de Cali había logrado coronar sin imaginarse que la esperaba incluso un peldaño mayor que le permitiría disfrutar las mieles del poder en la Casa de Nairño. Algo impensable y aspiración superior de políticos y funcionarios. Con la renuncia de Angie Rodríguez –quien había llegado al cargo por la vía del ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo- Benedetti quien había dado un paso fallido con la llevada del Pastor Saade al Departamento Administrativo de la Presidencia, encontró la oportunidad de retomar el control de un cargo clave para mantener control sobre el centro de poder político y sobre todo para la campaña electoral en camino. Mondragón manejará un robusto presupuesto para los contratos de la Presidencia en un momento electoral clave y bajo la batuta de Armando quien se aseguró para seguir siendo el rey del gobierno de Gustavo Petro.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.