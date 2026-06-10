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Petro voló a Nueva York y se despidió con ruido en el Consejo de seguridad de la ONU

PorElisa Pastrana

Jun 10, 2026

Después del impasse con Israel por el saludo nazi el presidente alzó de nuevo la voz por la destrucción de Gaza y la persecución a los inmigrantes

- Petro voló a Nueva York y se despidió con ruido en el Consejo de seguridad de la ONU
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Gustavo Petro interrumpió dos días la campaña electoral para ir a Estados Unidos y en la inauguración de las sesiones del Consejo de Seguridad darle nueva cachetada a Israel. Desde esa posición que ocupa Colombia desde el 1 de junio aprovechó para volver insistir en su postura frente a Gaza, los inmigrantes y la lucha antidrogas.

El ambiente estaba caldeado por la expresión “Heil Hitler” que utilizó en respuesta a una columna de opinión del periodista Felipe Zuleta. Y tomó vuelo cuando el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, le respondió a través de X

Petro aprovechó el escenario de la ONU  para contestar al embajador Danon. Lo que hizo fue aceptar como un error su publicación al no dar contexto a la frase, atribuida al saludo de la Alemania nazi que dirigió Adolf Hitler. Mientras anotaba que esa respuesta alcanzo 34 millones de vistas y arremetía diciendo  que es lamentable que el pueblo que ayudó a derrotar a Hitler hoy se retire de este escenario de la ONU.

Trump fue otro punto de quiebre. Contra él cargó por apoyar a Abelardo de la Espriella, advirtiéndole que con eso está “explícitamente rompiendo su Constitución”.  A 11 días de las elecciones en Colombia Petro encontró en Naciones Unidas una virrina importante al lado de los otros miembros no permanentes  del Consejo de Seguridad : Baréin, República Democrática del Congo, Letonia, Liberia, Dinamarca, Greci, ,Pakistán, Panamá y Somalia.

El discurso antinmigración

Desde allí sacó a nuevamente a la luz su discurso de antinmigración porque, según él, se expande a través de la inteligencia artificial. Y afirmó que seguirá oponiéndose a que migrantes colombianos sean “tratados en las calles como animales golpeados”. No sin dejar de hacer alusión que que está en la lista Ofac, “ por mis ideas” que no son causa de vergüenza.

En ese escenario no dudó en asegurar que en la actualidad existen dos temas que amenazan considerablemente a la humanidad: la inteligencia artificial manejada por empresas privadas y la crisis climática derivada del consumo de hidrocarburos.

Por eso sugirió impulsar un acuerdo internacional que fije normas compartidas para el uso de la inteligencia artificial y refuerce el derecho internacional ante los retos tecnológicos del siglo XXI. Se trata de una regulación mundial de la IA al advertir sobre los posibles efectos de estas tecnologías en la propagación de discursos de odio, desinformación y actitudes hostiles hacia personas migrantes.

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En este 10 de junio, y a dos meses de dejar el poder, Gustavo Petro dijo desde Nueva York que no sobe a donde irá después del 7 de agosto.

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Por Elisa Pastrana

Fundadora y editora de la sección de opinión